Спека, яка вбиває. Як справляються з наслідками аномальної температури в Україні й у світі

15 липня, вранці, в Києві, водій тролейбуса, який перебував за кермом, раптово втратив свідомість. Екстрена медична допомога була надана вчасно, але врятувати чоловіка не вдалося. Офіційна причина смерті поки невідома. Так само відсутня інформація про те, чи працював кондиціонер у кабіні.

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За два дні до цього за кермом знепритомнів водій київського трамвая. У кабіні було +47°C, кондиціонер не працював. Першу допомогу надав інший водій, і ця історія має щасливий кінець.

В останні тижні спека бʼє рекорди не тільки в Україні, але в багатьох інших частинах світу. У південно-західних регіонах Канади і в північно-західних штатах США +42-47°C. У тамтешніх ЗМІ багато повідомлень про різке збільшення звернень за екстреною допомогою, госпіталізацій і смертей, повʼязаних із перегрівом.

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"Через аномальну спеку в Орегоні померли понад 60 людей…". "Спека в Канаді — померлих майже 500 осіб" — новин під подібними заголовками останнім часом чимало. Є й офіційні дані американської CDC: "щорічно від спеки в США помирає майже 700 осіб".

А що в Україні? А в Україні такої медичної статистики немає.

Зайшла я на сайт нашої нової інституції за американською калькою — Центру громадського здоровʼя. Нічого.

[ + – ] 15 липня, вранці, в Києві, водій тролейбуса, який перебував за кермом, раптово втратив свідомість. Екстрена медична допомога була надана вчасно, але врятувати чоловіка не вдалося.

З високою ймовірністю у висновку судової медичної експертизи про причини смерті київського водія буде традиційна "гостра серцева недостатність".

Отже, коротко про важкі стани, повʼязані з перегрівом (спекою).

ТЕПЛОВЕ ВИСНАЖЕННЯ — це перенапруження механізмів захисту нашого організму від перегріву внаслідок спеки, особливо в поєднанні з вологістю, фізичними навантаженнями і зневодненням.

Симптоми: липкий піт на холодній шкірі, слабкість, нудота / блювота, спазми мʼязів, можлива непритомність.

Чим загрожує? Розвитком теплового ("сонячного") удару.

Що робити: перейти в прохолодне місце, випити багато води, бажано холодної, зокрема мінеральної із солями, обтертися мокрим рушником, або прийняти прохолодний душ. При відсутності полегшення через 15 хвилин, або в разі виникненні блювоти — звернутися до невідкладної допомоги.

ТЕПЛОВИЙ УДАР є результатом перегріву організму внаслідок повного вичерпання захисних механізмів терморегуляції і зневоднення. Загрожує незворотним пошкодженням мозку й інших органів. Госпітальна летальність понад 60%.

Симптоми: сильний головний біль, блювота, збудження, сплутаність або втрата свідомості. Температура тіла +40°C. Шкіра суха і гаряча. Може бути низький артеріальний тиск і припинення сечовипускання (шок, гостра ниркова недостатність).

Що робити: негайно викликати екстрену медичну допомогу, помістити пацієнта в прохолодне місце, зняти одяг, обтирати тіло мокрими рушниками. Не давати пити води.

Фактори ризику цих ускладнень: вік від 4 років або від 65 років. Хронічні захворювання серця, легенів, нирок, діабет, дефіцит споживання води, вживання алкоголю.

На завершення: громадське здоровʼя — це і про контроль умов праці, чи не так? Недарма ж "старші товариші" за океаном пишуть: "підготовка до спеки і попередження смертей — пріоритет влади".

А що у нас із кондиціонерами в лікарнях?

Шановні пацієнти та потенційні пацієнти, будь ласка, залишайтеся в спеку вдома під кондиціонерами, як мінімум — вентиляторами, вживайте достатньо води, вчасно вживайте планові ліки й у випадках погіршення стану — звертайтеся до лікарів!

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.