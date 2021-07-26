"У мене проблема": заслужений артист України виправдався за бійку в Києві (відео)

Актор перепросив за скоєне в Києві. Дружина Андрія Федінчика відправляла його до психіатра через проблеми з контролем гніву та емоцій.

Заслужений артист України Андрій Федінчик уперше прокоментував бійку, яку він влаштував у Подільському районі Києва, повідомляє ТСН.

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Інцидент стався біля одного з ЖК в Подільському районі Києва.

На вулиці Сергія Данченка зірка фільму "Крути.1918" їхав на електросамокаті зигзагами. Обурені водії почали сигналити йому, на що Андрій Федінчик відреагував агресивно.

Заслужений артист України підбіг до однієї з машин і почав витягувати водія через вікно. Водій, намагаючись захиститися, бризнув нападнику в обличчя газовим балончиком. Після цього Андрій Федінчик з голим торсом почав битися з чоловіком, але в конфлікт втрутилися очевидці НП.

Telegram-канал "Київ оперативний" опублікував відео, на якому видно інцидент з актором Андрієм Федінчиком у Києві.

"Чоловік був неадекватний, дуже обурювався, як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою", — йдеться в підписі до відеоролика.

У коментарі ТСН Андрій Федінчик попросив вибачення за свою поведінку і запевнив, що шкодує про скоєне. За словами заслуженого артиста України, він влаштував бійку в Подільському районі Києва через нервовий зрив.

"Ніхто не винен, крім мене. Стільки будувати і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву та емоцій. Буквально три дні тому в мене з дружиною відбулася розмова, що я повинен звернутися до фахівця (психіатра), але я цього не зробив. Так, у мене розхитана нервова система. Багато роботи й особисті проблеми, про які не хочу говорити. Вибачте за все!" — заявив зірка фільму "Крути.1918" у спілкуванні з журналістами.

[ + – ] Андрій Федінчик влаштував бійку в Києві

За фактом бійки в Києві за участю Андрія Федінчика поліція кримінального провадження поки не відкривала. Потерпілий водій написав заяву на актора, але поки не вирішив, чи давати хід справі.

Дружина актора Наталія Денисенко, відома за серіалом "Кріпосна", перепросила за поведінку свого чоловіка і заявила, що Андрій Федінчик наразі переживає складний період у житті.

[ + – ] Дружина Андрія Федінчика

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві чоловік напав на водія автобуса під час руху. У результаті події транспортний засіб врізався в огорожу проїжджої частини. Причина конфлікту між пасажиром і водієм автобуса з'ясовується.

Також Фокус розповідав, що в метро Києва праворадикали напали на прихильників анархіста Боленкова. Інцидент стався 21 липня на станції метро "Хрещатик", коли проходило засідання суду у справі про депортацію анархіста Олексія Боленкова з країни.