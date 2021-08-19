Ветерани АТО вимагають від СБУ та РНБО розслідування по Globalmoney

Ветеранське ГО "Вибачте, що живі" подає заяви до СБУ та РНБО щодо фактів можливої протиправної діяльності платіжної системи Globalmoney, пов"язаних зі співпрацею з незаконними фінустановами в ОРДЛО та російськими банками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Вибачте, що живі" Данило Турчин.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Наразі ми готуємо звернення до СБУ та РНБОУ, в яких буде розлого описано все те, що відомо нам, і те, про що нам розказали патріоти-мешканці окупованих вашими "старшими братами" територій. Там багато чого цікавого. І про сірі термінали і пункти обміну. І про "партнерські" установи в Луганську, що переводять у "рубльову" готівку кошти з електронних гаманців. На жаль, в Україні багато іуд та каїнів, але і люди, які готови очищувати від них Батьківщину – також є. Чи залишилися такі у правоохоронних органах – покаже розгляд заяв, які ми занесемо у СБУ і РНБОУ наприкінці тижня", — зазначив Данило Турчин.

Голова ГО "Вибачте, що живі" також повідомив, що пікет громадської організації біля БЦ "Ренесанс" нещодавно був закиданий скляними пляшками з верхніх поверхів будівлі.

"Ми продовжуємо боротьбу з колаборантами, що співпрацюють з так званими ЛНР і ДНР. Пікет біля БЦ Ренесанс, де знаходиться офіс Globalmoney — триває. Нещодавно наш намет, що встановлено біля Ренесансу, закидали скляними пляшками з верхніх поверхів будівлі. Нешановні бухгалтери сепарів із Globalmoney, вам нас цим не залякати. Не той калібр. На війні нас закидали гранатами, мінами та снарядами. Їх осколки діставали із мене та із моїх побратимів. І закидали нас ними ваші фінансові партнери з ЛДНР, багатьох з яких вже немає в живих. Тому пляшками нас – не залякати!", — зазначив Данило Турчин.

На думку голови ГО "Вибачте, що живі", дії Globalmoney можна розцінювати як тиск на ЗМІ і намагання загасити скандал, пов"язаний зі звинуваченнями у можливою протиправній діяльності.

"А ось ви, як бачу, добре налякані. І щосили намагаєтеся викрутитися. І з "Первым коммерческим центром" в окупованому Луганську ви не працювали. І з ВТБ не мали спільних проектів, і гроші з банків РФ не переводили. І сторінку "Вконтакте" не вели. І навіть видалили її після розголосу – теж не ви. І не ви зараз тиснете на ЗМІ, і готові платити будь-які гроші, тільки щоб суспільство не бачило об"єктивної інформації про вас, в тому числі – наших акцій. З привітом – той, кого Globalmoney називала "найнятим студентом", а насправді вже на жаль давно не студент, а кулеметник з дворічним бойовим стажем, доброволець", — зазначив Данило Турчин.

Нагадаємо, минулого тижня ветерани АТО-ООС з ГО "Вибачте, що живі" провели акції протесту під будівлею НБУ та офісом Globalmoney у Києві. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, в якій були викладені вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи Globalmoney. Також протестувальники розгорнули під офісом компанії свій намет, заявивши, що акція триватиме до виконання їхніх вимог. Після акцій прес-служба Globalmoney назвала акцію ветеранів АТО "студентською" і закликала ЗМІ не брати участь у висвітленні можливо незаконної діяльності компанії. Раніше, 27 липня ЗМІ опублікували новину, що у "Вконтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець Globalmoney). У коментарях представник Глобалмані на запитання клієнтів, відповідав, що платіжна система працює з "будь-яким банком" на території РФ. На сторінці Global24 у "Вконтакте" була наявна реклама спільного проекту Globalmoney і російського державного банку ВТБ "ВТБ24. Большое преимущество". Крім того, українські ЗМІ знайшли в мережі "ВКОНТАКТЕ" рекламу фінустанови так званої ЛНР "Перший комерційний центр" про можливість зняття коштів з гаманців Global24 в окупованому Луганську. Пізніше ЗМІ так званої ЛНР вступилися за Globalmoney, назвавши скандал навколо компанії "полюванням на відьом".