Директор "Енерго збут транс" Руслан Чайковський про реформування компанії та постачання електроенергії "Укрзалізниці"

Руслан Чайковський вже понад місяць працює на посаді директора ТОВ "Енерго збут транс", яке є одним з найбільших постачальників електричної енергії для бізнесу. Цей період супроводжувався рядом гучних новин на енергетичному ринку та навколо АТ "Укрзалізниця", куди постачає електроенергію компанія "Енерго збут транс". Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє "Укрзалізниці" вигідно закуповувати електроенергію в державної генерації. Про постачання електроенергії на "Укрзалізницю", те що зроблено та що планується зробити, ми поговорили з директором "Енерго збут транс" Русланом Чайковським у цьому інтерв'ю.

Руслан Ігорович, нещодавно Ви очолили компанію "Енерго збут транс". В відкритих джерелах недостатньо інформації особисто про Вас, розкажіть будь-ласка про себе?

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Дійсно у відкритих джерелах інформації про мене немає, так як я не є публічною особою. Якщо коротко то я народився та довгий час проживав на Волині у м. Луцьк. У 2006 році вступив до Луцького національного технічного університету на факультет Обліку та фінансів. Закінчив навчання у 2011 році, отримав ступінь магістра за спеціальністю фінанси. Ще навчаючись в університеті, на останньому курсі розпочав трудову діяльність в міжнародній компанії "СКФ Україна". Був відповідальний за управління фінансовими ресурсами компанії. В 2018 році я прийняв пропозицію обійняти посаду заступника директора в новоствореній енергетичній компанії "ТАС Енергія Країни". Саме з того моменту почалось моє знайомство з енергетичним ринком.

За досить короткий проміжок часу вдалося побудувати одну з найбільш технологічних компаній на енергетичному ринку, побудувати регіональну мережу збуту, сформувати великий портфель споживачів як по електроенергії так і по природньому газу. В плані поставок електроенергії ми працювали виключно з непобутовими споживачами. Також ми займалися постачанням газу населенню. З червня 2021 року я очолюю компанію "Енерго Збут Транс.

Хотілося б оговорити з вами постанову Кабінету міністрів України, яка дозволяє "Укрзалізниці" безпосередньо закуповувати електроенергію в державної генерації. Що Ви можете сказати з цього приводу?

Таке рішення Кабінету міністрів України без сумніву правильне. Це угода win win. Генерація отримає довгостроковий контракт за взаємовигідною ціною, а в УЗ не буде проблем з підвищенням ціни на електроенергію в пікові місяці. Також це гарантія стабільних поставок.

Якщо ми говоримо про державну генерацію то треба мати на увазі в першу чергу "Енергоатом". УЗ і "Енергоатом" — це ідеальні партнери. Стабільний попит і стабільна пропозиція. Такі умови дозволять здійснювати закупівлі електроенергії на період до 36 місяців, за максимально обґрунтованою ціною. Параметри угоди ще є предметом переговорів.. Зі свого боку ми зацікавлені, щоб якнайшвидше імплементувати новий формат закупівель.

Зважаючи на це, які нові проблеми постали перед Вами?

Це не проблеми, це завдання і воно одне і ключове – закупівля потрібного об`єму електроенергії в державної генерації за фіксованою ціною. В тісному контакті з "Енергоатомом" ми проговорюємо усі деталі можливої співпраці для того щоб процес був максимально прозорим і задовольняв би обидві сторони.

Також вважаю доцільним, частину потрібного обсягу закупити і в "Центренерго" і в "Укргідроенерго", для того щоб портфель був максимально збалансованим і диверсифікованим. Я повністю підтримую позицію пана міністра в цьому питанні.

Вже найближчим часом, ми закупимо потрібний обсяг електроенергії для потреб "Укрзалізниці". Ціна при цьому буде максимально справедливою.

Але в ЗМІ можна було побачити багато негативу з приводу цього питання…

Негатив – це необгрунтована позиція окремих учасників, котрі хочуть зірвати цей процес. Це їм не вдасться. За рахунок цієї угоди УЗ зможе покращити свій фінансовий стан. Державна генерація також буде в виграші – ціна нижче ринкової, не означає ціну по собівартості. Крапка!

Деякі трейдери та виробники електроенергії відкрито конфліктують з регулятором. Яка позиція компанії по відношенню до політики що веде НКРЕКП та уряд на ринку електроенергії?

Я вважаю, що потрібно шукати компроміси, а не конфліктувати. Правда завжди десь посередині. Це моя позиція. Що стосується нашої компанії, то в нас працюють чудові юристи, які завжди чітко розуміють як реагувати на виникаючі проблемні питання та відстоювати позиції компанії в законний спосіб.

Яку частку складала державна генерація в закупівлі електричної енергії "Енерго Збут Трансом"?

Ми можемо говорити лише за липень-серпень (2021 року – ред.), адже скоро ситуація, зважаючи на постанову КМУ зміниться. В ці місяці частка держ.генерації коливалася від 15 до 40 відсотків. Це була закупівля за фіксованою ціною по договорам. Решту пакету складали приватні компанії і це було формульне ціноутворення. За такою концепцією можна було збалансувати портфель і досягнути максимальної ефективності не зважаючи на цінове коливання ринку.

Нещодавно, в "Укрзалізниці" змінився голова правління, як Ви це прокоментуєте?

Міністр інфраструктури Кубраков чітко окреслив, що однією з першочергових задач є налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у Енергоатома. Цей сегмент безпосередньо стосується нас і ми зі свого боку прикладемо усіх зусиль, для якнайшвидшої його реалізації.

Допоможіть розібратися, "Енерго Збут Транс" постачає електроенергію "Укрзалізниці". Власне компанія на початку і була заснована АТ "Українська залізниця". Чи є певне підпорядкування і яка комунікація між "Енерго збут трансом" та "Укрзалізницею" зараз?

Сьогодні "Укрзалізниця" — це споживач, якому ми постачаємо електроенергію. Комунікація між нами ведеться виключно у форматі постачальник – споживач. Єдиним власником "Енерго Збут транс" є компанія "Збут Енерджі ЛТД".

"Укрзалізниця" ваш основний клієнт? Яка частка інших клієнтів у відсотковому плані, по відношенню до "УЗ"?

АТ "Українська залізниця" була і є нашим ключовим і основним клієнтом. Це один з найбільших споживачів електричної енергії на території України. За об"ємами постачання її частка зараз складає 89%. Частка інших клієнтів – 11%

Чому Ви не згадали скандали, які супроводжували компанію в минулому році? Тоді правоохоронці повідомляли, про відкриття кримінальних справ, за підозрою в заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" при закупівлі електроенергії. Що Ви можете сказати з цього приводу?

Я не хочу оглядатися назад та коментувати щось, що не стосується мене особисто і компанії в цілому, зважаючи на те, якою вона (компанія – ред.) є сьогодні, а не тоді.

Яка зараз ситуація в компанії, що Ви плануєте та що вдалося реалізувати?

За короткий період, відколи я перебуваю на посаді, вдалося зробити чимало. По перше, ми провели велику роботу, по комунікації з виробниками і нам вдалося покращити умови закупівлі електроенергії. Зараз, за договорами компанія збільшила дисконт від ціни РДН (Ринок на добу наперед – ред.) і я можу сказати, що закупівля електричної енергії відбувається максимально прозоро.

"Енерго збут транс" — це молода компанія, проте вже має певний бекграунд. З якими основними проблемами і труднощами Ви зіштовхнулися?

У будь-якої компанії є свої плюси та мінуси, переваги та недоліки. Я розпочав роботу з проведення повного аналізу договорів, структури закупівель та портфелю споживачів.

Основних проблем декілька – частину з них вже вдалося вирішити. Від початку роботи стояла задача повернення дебіторської заборгованості, яка сформувалася раніше. Зараз нам вдалося повернути в компанію понад 80 млн. грн.

Також основною проблемою і основним викликом є небаланси. Ми направили всі зусилля на її вирішення. Вже сьогодні ми знаходимся в процесі впровадження інструментів, які дозволять в онлайн-режимі оперативно відслідковувати споживання електроенергії та реагувати на коливання. Це дозволить економити до 100 мільйонів гривень на рік.

Яку вигоду від цього отримає чи вже отримала "Укрзалізниця"?

АТ "Українська залізниця" — наш основний клієнт. Нам вдалося вирівняти календар платежів, між нами та УЗ і тепер все працює як годинник. Що важливо, ми не створюємо труднощі замовнику. Це було досягнуто за рахунок відмови від значних авансів з боку УЗ, що можуть погіршувати платіжний баланс компанії. Паралельно нашими менеджерами проведена колосальна робота по комунікації з основними дебіторами з комерційного портфелю. Компанія увійшла в стабільний графік платежів за тариф на передачу НЕК "Укренерго".

Яким шляхом планується розвиток компанії, нарощування кількості клієнтів та збільшення об"ємів постачання?

Повторюсь, АТ "Укрзалізниця" — наш основний клієнт. Проте, ми дійсно плануємо нарощувати та розширювати свій портфель споживачів. Цей процес відбувається і є постійним та неперервним.

Зараз на ринку енергетики дуже конкурентна ситуація. З одного боку умови у всіх постачальників майже однакові. З іншого боку не всі трейдери можуть діяти ефективно, щоб ці умови були максимально вигідними. Саме тому ми працюємо над новою концепцією роботи з обслуговування кінцевого споживача в основі якої стоїть сервіс. Вона передбачає технологічність, прозорість, відповідальність, комфорт взаємодії споживача і постачальника. Наші менеджери доступні для клієнтів в режимі 24/7.

Як Ви бачите реформування компанії?

Зараз, ми досліджуємо можливості впровадження ІТ-технологій, для автоматизації процесів комунікації зі споживачем. Наша ціль – максимальний комфорт клієнтів при взаємодії з компанією. Раніше, я вже займався автоматизацією бізнес процесів і на мій погляд буде дуже зручним, якщо обмін первинними документами чи замовлення обсягів буде здійснюватися в один клік. Безпосередньо це буде зручно для фінансових підрозділів кінцевих споживачів. Персональний кабінет з онлайн підтримкою, можливістю сформувати рахунки, акти звірки та інші документи – це все те, що буде реалізовано в найближчий час.

Ви говорите про важливі і зручні, але не "космічні" речі. Чому це не було досі реалізовано, на вашу думку?

Коли я обійняв посаду та почав розбиратися то побачив що спроби були. Але крім декларування намірів, клієнти не отримували нічого. Можливо для когось це було складно, а для мене це прості рішення, як по суті так і по процесу реалізації, які я знаю як втілити в життя. Для клієнта потрібно створити комфортні умови співпраці з постачальником і ми це зробимо.

Повертаючись до теми закупівлі електроенергії, в яких умовах працює компанія?

Однозначно можу сказати, що умови закупівлі електроенергії кращі ніж були раніше. Нам вдалося отримати від постачальників більший дисконт, ніж ринкова ціна і ми постійно намагаємося його покращити.

Партнери знають, що в нас немає "любимчиків" — з усіма працюємо на однакових, рівних умовах. Також нами здійснена робота по диверсифікації поставок. На кожного постачальника йде до 30% обсягу.

Що Ви можете розповісти загалом про ситуацію на ринку електроенергії та газовому ринку?

Після підняття прайскепів відбулося значне зростання вартості електроенергії, яке більшість компаній не очікувало. Проте, разом з тим ціна є нижчою ніж в наших європейських партнерів і це добре. Ціна електроенергії корелюється з вартістю енергоносіїв. Ціна вугілля також значно зросла, тому це прогнозовано.

До того ж, генерації потрібно готуватися до опалювального сезону, щоб уникнути віялових відключень. Щодо ціни на газ то вона наближається до 20 тисяч гривень за 1000 кубометрів.

Тому не хочу драматизувати, але загалом ситуація, як на мене, досить непроста. Проте, я впевнений що уряд зможе втримати ситуацію під контролем.

Насамкінець, який Ваш прогноз щодо ситуації на ринку електроенергії та газовому ринку на найближчі 3 – 6 місяців?

Прогнозувати щось в сучасному світі досить складно. Зараз ціни на енергоносії достатньо високі. Аналітичні компанії схиляються до двох сценаріїв – оптимістичного та песимістичного. Багато аналітиків схиляються до того, що фінансова криза можлива вже цієї осені. Тоді ціни на енергоносії можуть знизитися до більш прийнятних рівнів. Також потрібно зважати на епідеміологічну обстановку, темпи вакцинації, темпи поширення нових штампів вірусу.. Локдауни також відображаються на ринку енергоносіїв. Ми вже бачили наслідки цього в минулому році, на прикладі цін на паливо.

Однозначно я налаштований позитивно, ми знаходимося на порозі змін і на порозі забезпечення стабільної і вигідної поставки електроенергії на "Укрзалізницю".