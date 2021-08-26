Вперше Міжнародний online forum "З порожнечі у достаток"

В Україні стартував екстраординарний проект Edufy — це світова освітня інноваційна платформа заснована Андреасом Тіссеном, міжнародним коучем і тренером з досвідом роботи 29 років.

На Edufy представлений практичний, корисний контент на трьох мовах від відомих спікерів та експертів, які професійно навчають ультрасучасним навичкам. А, головне, розвивають здібності, затребувані в 21 столітті.

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Самою ТОП-овою подією від Edufy стане міжнародний глобальний форум "З порожнечі в достаток", який відбудеться онлайн 1-2 вересня о 15:24 (Kyiv).

100 000+ людей з усього світу, затамувавши подих, чекають мегаподії вересня — Форум "З порожнечі в достаток"! Трансляція вестиметься по всьому світу з перекладом на три мови і сурдоперекладом.

Мета Форуму — трансформація в реальному часі 5 сфер життя кожного учасника: бізнес, відносини, особистісний ріст, здоров'я, усвідомленість.

Це будуть 24 години якісного контенту нон-стоп від 24 спікерів зі світовим ім'ям:

Андреас Тіссен, Нік Вуйчич, Радислав Гандапас, Іцках Пінтосевич, Аллан Піз, Джон Максвелл, Тім Сторі, Доктор Керолайн Ліф, Олівер Гейссельхарт, Олена Адамова, Андрій Шатирко, Євген Войт, Світлана Співакова, Наталія Самойленко, Ігор Фостенка, Джулієн Бакхаус.

Також в ньому візьмуть участь і інші, міжнародні інфлюенсери і коучі світового рівня.

Крім того, на онлайн-марафоні планується зафіксувати Рекорд Книги Гіннеса.

На форумі Ви почуєте і побачите:

✔Судьбоносні теми від більш ніж 50-ти спікерів.

✔Геніальное кастинг-шоу висхідних експертів "BE A GENIUS".

✔Новітню презентацію інноваційних технологій в освітньому секторі.

✔Щахопоююче ток-шоу з найвідомішими ведучими СНД.

А також візьмете участь у:

✔Пiзнавальних панельних дискусіях з експертами світового рівня.

✔Насиченому інтерактиві і якісному нетворкінгу в оффлайн і онлайн просторі.

✔Унікальному розіграші мегапрізів.

✔Захоплюбчему дух і серце благодійному проекті.

Відчуєте:

✔ Потужний заряд енергією від популярних зірок шоу-бізнесу та діджеїв.

Ця подія для тих, хто вирішив стати багатим, щасливим і успішним!

Успей зареєструватися і стати частиною міжнародного онлайн fullnessforum.edufy.zone

Чекаємо на Вас!