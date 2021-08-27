У Києві шукають 25-річного хлопця, який зник по дорозі додому (фото)

Останній раз на зв'язку молодий чоловік був 25 серпня, ввечері.

У п'ятницю, 27 серпня, киянка Світлана Пітель повідомила, що напередодні зник її 25-річний син. Хлопець виїхав на велосипеді з роботи, але додому так і не доїхав. Відповідний пост вона розмістила у себе на сторінці в Facebook.

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Прикмети: зріст 170 см, худорлявий, волосся русяве, на правій руці татуювання із зображенням вовка. Був одягнений в темно-сірі шорти в клітинку, чорну вітровку і кросівки.

25 серпня він виїхав о 19:00 на велосипеді з роботи (Новокостянтинівська, 4а) і додому не доїхав (проспект Маяковського, 71).

На зв'язку був останній раз 25 серпня, написав матері смс о 17:10, а в соціальних мережах був о 17:50. На роботі не з'являвся.

Заяву в поліцію написали, вони розшук оголосять з понеділка, 30 серпня.

У довідковій 103 відомостей про зниклого немає.

Телефон для повідомлень: 098-5351090 (Пітель Світлана) або 102.

Нагадаємо, семирічну Марійку Борисову, яка безвісти пропала у селі Щасливе Олешківського району Херсонської області 7 березня, знайшли мертвою в рідному селі 11 березня.

Також повідомлялося, що в Карпатах рятувальники припинили пошуки київського лижника, який зник у районі гори Гемба майже місяць тому — в ніч із 13 на 14 лютого.