З кожною новою редакцією законопроект враховував дедалі більше побажань ринку - Полатайко о Дія Сіті

Юристи AEQUO в інтерв'ю для "Юридична практика" прокоментували нововведення, пов'язані з Дія Сіті.

Радник юридичної фірми AEQUO Микита Полатайко у спільному інтерв"ю з колегою Анною Бабич для видавництва "Юридична практика" прокоментували нововведення, пов'язані з Дія Сіті, передає портал pravo.ua.

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"Перші напрацювання Мінцифри заслуговували на критику, але, на мою думку, в публічному просторі її було забагато, і далеко не завжди конструктивної. Звісно, було багато і конструктивних пропозицій. Тому з кожною новою редакцією законопроєкт ставав чимраз кращим і враховував дедалі більше побажань ринку" — коментує Полатайко.

Серед ключових новацій регулювання, що запроваджуються законом про Дія Сіті, юристи визначили гіг-контракти, угоди про не конкуренцію, конкретизацію в частині про інтелектуальну власність, тощо.

"Авторську винагороду за службовий твір тепер можна буде включати до заробітної плати, права на код і бази даних будуть належати роботодавцю, якщо сторони не домовилися про інше. Це імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, усунуто низку суперечностей між Цивільним кодексом та Законом України "Про авторське право і суміжні права" і замовникам буде легше підтвердити свої права на замовлені твори" — розповідає Полатайко.

За словами Анни Бабич, партнерки юридичної фірми AEQUO, вже за кілька років функціонування режиму стануть зрозумілі його основні зони розвитку. Вона також розповідає, що, згідно нещодавніх опитувань на сайті DOU, низка крупних компаній вже висловила рішення про готовність приєднатися до спецрежиму.

Нагадаємо, Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі в Україні, що допоможе зменшити податкове навантаження на ІТ-компанії, сприятиме захисту бізнесу та стимулюватиме надходження іноземних інвестицій в Україну. Вступ до Дія Сіті буде добровільним.

Раніше, Президент України підписав закон про Дія Сіті, що набув чинності 14 серпня 2021 року.