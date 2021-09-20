Депутат Київради Андрій Вітренко: "Приватизація київського заводу "Більшовик" відкриває нову епоху масштабних інвестицій в національну економіку"

Аукціон з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" відкриває нову епоху масштабних інвестицій в економіку України. Приватизація колишнього "Більшовика" стане прикладом того, як старі підприємства наповнюються новими змістами завдяки ефективному управлінню приватного власника.

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Про це йдеться у авторській колонці депутата Київради від "Слуги народу", першого заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка для порталу "Лівий берег".

"Замість закинутих аварійних споруд, що приваблюють хіба руферів та інших шукачів пригод, у самому центрі Києва може постати новий комфортний квартал міської забудови з сучасними офісними та житловими будівлями. Врахування потреб жителів району дозволить перетворити величезну білу пляму, якою є монструозні корпуси "Більшовика", на новий центр життя цілого району Шулявки", — заявив Вітренко.

За словами депутата, умови приватизації АТ "ПКМЗ", затверджені Аукціонною комісією та Кабміном, гарантують збереження виробництва на підприємстві, виплату наявних боргів та захист трудового колективу. Зокрема, частина виробничих потужностей заводу перейде до підприємств державного концерну "Укроборонпром".

"Завод має продовжити виробляти продукцію й в майбутньому на базі виробничих майданчиків підприємства або перенести перспективне обладнання. Окрім цього, інвестор зобов'язаний вкласти не менше 57 млн гривень в модернізацію виробництва, а частина обладнання, необхідне для ОПК, перейде до підприємств "Укроборонпрому", — зауважив Андрій Вітренко.

Приватизація колишнього заводу "Більшовик" має стати прикладом підвищення ефективності роботи державного сектору економіки. Прозорість процедури приватизації, а також перспективи подальшої трансформації виробничих майданчиків АТ "ПКМЗ" у сучасний район з житловою та офісною забудовою в центрі Києва мають сприяти підвищенню конкуренції під час торгів.

"Фонд держмайна та приватизаційний радник провели ретельну роботу з підготовки об'єкта до приватизації, а також виявлення та розв'язання проблемних моментів у роботі підприємства. Прозорість процедури приватизації, а також перспективи трансформації потужностей АТ "ПКМЗ" мають сприяти залученню широкого кола потенційних учасників на аукціон", — додав депутат Київради від "СН" Андрій Вітренко.

Нагадаємо, аукціон з приватизації АТ "ПКМЗ" відкриває кампанію великої приватизації в Україні та відбудеться 27 жовтня 2021 року. Стартова ціна 100% пакету акцій підприємства складе 1 млрд 389 млн гривень.