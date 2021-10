Відкриття офісу продажів The Resort Residential Complex

4 жовтня відбулася серія вечерь у небі, присвячена відкриттю офісу продажів житлового комплексу The Resort. Під час заходу на висоті 50-ти метрів гості насолоджувалися стравами від найкращих столичних шефів та краєвидом на майбутній інноваційний квартал

Команда проекту Dinner in the sky, що успішно працює в декількох світових столицях, піднімала платформу з гостями на рівень 13-го поверху. Саме на цій висоті для мешканців The Resort розташовуватиметься просторий Sky-lounge з видовою терасою та винною кімнатою, інтерактивна ігрова зона для дітей різних віків, а також обладнаний конференц-зал для бізнес-зустрічей та творчого усамітнення.

Ведуча вечора Василіса Фролова розповідала про особливості комплексу, серед яких: унікальний фітнес-зал з просторою spa-зоною та 25-ти метровим басейном, що підігрівається, панорамні ліфти, система центрального опалювання та кондиціонування, ароматизація будівлі, вбудована система безпеки й управління "розумний будинок", паркувальні місця для кожної квартири, панорамні вікна та стелі до 3,9 метрів, консьєрж-сервіс, а також уся інфраструктура для комфортного життя, роботи та відпочинку.

За архітектурне проектування та дизайн-проекти відповідали кращі світові студії: Saar Zafrir – з Амстердаму, Ami Moor – з Тель-Авіву та київське бюро BIP-PM на чолі з архітектором Віктором Каменевим.

CEO та партнер THE RESORT DEVELOPMENT Аріє Шварц особисто зустрічав гостей та розділяв з ними емоції від польоту. За настрій гостей також відповідали діджей Speedy та кавер-група Monkey Juice, а пригощали ресторани "Стейкхаус", "Хлебный", "Редкая птица" та Agatha.

[ + – ] The Resort

[ + – ] Аріє Шварц та Вагіф Алієв

[ + – ] Васіліса Фролова

Цього вечора захід відвідали Вагиф Алієв, Лілія Подкопаєва, Валерія Гузема, Володимир Ярославський, Маша Фокіна, Алла Барановська, Марися Горобець, Аліса Ілієва, Аріна Любітєлєва, Фаїна Тадеєва, Євген Качалов та Анна Селюкова, Світлана Тарабарова, Таня Парфільева та інші.

