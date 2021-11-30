Убивцю фотокореспондента Розвадовського звинуватили в шахрайстві в Одесі на 0,8 млн

Судячи з розміщеного резюме, Ярослав Полушкін, який уже відбув покарання за вбивство 2011 року, прямо із СІЗО працював у компанії з виходом "на міжнародний ринок".

Ярослав Полушкін, убивця фотокореспондента газети "2000" Віталія Розвадовського, потрапив в Одесу на схемі шахрайства. Він "кинув" понад 40 осіб на 800 тисяч гривень, повідомили "Українській Службі Інформації".

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Полушкін є директором компанії "Win-Win", яка встановлює пластикові вікна. Ця контора укладала договори та вимагала попередню оплату за послуги. Обіцяні роботи ніхто не виконував.

Пізніше з'ясувалося, що компанія створила новий сайт і переїхала з Одеси в Київ.

[ + – ] Полушкін був у СІЗО 7 років Фото: Facebook

Один із постраждалих від схеми на ім'я Олександр розповів, як заплатив за перевстановлення вікон майже 35,5 тис. гривень.

"Нові вікна обіцяли доставити за 14 днів, але ми їх так і не отримали. Ми подали заяву в поліцію, але нам сказали, що компанію перевірили і в ній не зафіксували шахрайських дій", — зазначив він.

Водночас Полушкін у розмові із журналістами сказав, що на його номер надходить велика кількість дзвінків із претензіями та погрозами.

"Не розумію, який стосунок до цієї ситуації я маю. У нас є ФОП і директор для таких питань", — відповів він.

Резюме Полушкіна

Співвласниця бару "Лиса гора" Олеся Остафієва звернула увагу на резюме Полушкіна на сайті Work.ua, де він представився керівником відділу продажу та шукає зарплату в розмірі 20 тис. гривень.

[ + – ] Полушкін шукав роботу на 20 тисяч гривень Фото: work.ua

У зазначеній інформації з травня 2013 по січень 2019 року Полушкін працював менеджером і виводив на міжнародний ринок київський НДІ (напрямок — базальтове волокно).

"Виходив на міжнародний ринок він прямо із СІЗО, де провів 7 років — із 29 листопада 2011 року до 29 листопада 2018 року — за сплановане вбивство, особисто він завдав 19 ножових поранень в обличчя та шию, окрім себе найняв ще трьох людей для інсценування нападу", — наголосила Остафієва.

Апеляційний суд Києва звільнив Полушкіна 28 листопада 2018 року за "законом Савченко".

"Вийшло скорочення терміну, бо йому давали 13,5 та 14 років. А "за законом Савченко" виходить, що 7 років і його випустили, тому що минув термін. Адвокати нам повідомили, що самі цього не очікували, і ми теж. Це велика загроза для громадськості, бо такі люди є небезпечними”, — говорила сестра Розвадовського Дар'я.

Убивство Розвадовського

На фотографа Віталія Розвадовського напали 28 листопада 2011 року. У під'їзді будинку на Харківському шосе йому завдали 30 ударів ножем у голову та шию. Від втрати крові фотограф помер уночі 29 листопада.

[ + – ] Віталій Розвадовський

Раніше Фокус писав, що поліція встановила чотирьох підозрюваних у вбивстві Розвадовського, з яких троє — бійці самбо. Злочин готували два місяці.

Також ми писали, що фотографа могли вбити через 20 тис. гривень, які він мав заплатити за телефони iPhone.