Дружина популярного телеведучого Анатолія Анатоліча потрапила в ДТП (фото)

Водій Porsche Cayenne врізався в авто Юлії Бойко і спробував втекти з місця аварії, але поліція знайшла його за 20 хвилин.

Дружина популярного українського телеведучого Анатолія Анатоліча та засновниця продюсерської компанії Yula Company Юлія Бойко потрапила у ДТП на проспекті Героїв Сталінграда в Києві. Про це вона написала в Instagram уночі 15 грудня.

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Як розповів сам Анатолій, в автомобіль BMW, за кермом якого була його дружина, на великій швидкості врізався Porsche Cayenne, коли вона стояла на розвороті.

Після зіткнення водій вийшов з машини, подивився на пошкодження і поїхав. Бойко встигла помітити номер автомобіля та швидко зателефонувала в поліцію, яка затримала втікача через 20 хвилин. Після того, як чоловіка перевірили на алкоголь, з'ясувалося, що він керував авто у тверезому стані.

[ + – ] Анатолій Анатоліч коментує ДТП

Анатоліч розповів, що ремонт BMW буде дорогим — у машини розбитий бампер, лазерна фара та пошкоджений капот. А оскільки винуватець зіткнення був тверезим, відшкодуванням збитків тепер займатиметься страхова компанія.

Вранці Анатоліч виклав фото з ушкодженнями та написав коментарі, що, на щастя, дружина не постраждала.

[ + – ] Анатолій Анатоліч сказав, що ніхто у ДТП не постраждав

"Юла на моїй "сімці". Розбита фара і бампер, крило зачеплене. Машина була як нова, а тепер уже ні. Негідник врізався в Юлу, коли вона навіть не їхала, а стояла на розвороті", — обурився Анатолій.

Ведучий сказав, що якби винуватець був п'яний, він би розповів про це скрізь, де тільки можливо, оскільки для нього це питання принципове.

Юла не винна в цій ДТП. П'яних немає, а для мене це було принципове питання... Просто неуважність", — розповів Анатолій, подякувавши при цьому співробітникам поліції за оперативність.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку 16-річний водій, тікаючи від поліцейських, збив людей на пішохідному переході. Поруч із ним у машині сиділи його товариші, які записували погоню на відео та викладали в соцмережі.

Пізніше з'ясувалося, що він студент першого курсу Вищого професійного училища Луцька, а машину взяв у вітчима, щоб "покататися".