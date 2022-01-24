" У 2000 році у школах взагалі не було комп'ютерів, і ми за п'ять років комп'ютеризували школи на 75 %. Але зараз цього замало. Потрібні сучасні засоби навчання і мотивація дітей до вивчення цих предметів. По-друге, зараз у нас багато малокомплектних шкіл (по 5-7 дітей у класі) у сільській місцевості. Якість навчання там часто суттєво нижча, бо немає освітнього середовища, а кращі випускники педагогічних вишів не мотивовані їхати у село. Тому на українську школу, та особливо школи у сільській місцевості, чекають великі структурні зміни: зокрема, перехід старшої школи на профільне навчання і створення профільних ліцеїв. І це завдання мають взяти на себе місцеві ОТГ у себе на місцях".