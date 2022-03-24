Територіальна оборона вбиває українських військових, вважаючи їх ДРГ РФ, — Бондар

Член праворадикальної організації "Основи майбутнього" звинуватив бійців ТрО у загибелі багатьох українських військовослужбовців у Києві.

Член праворадикальної організації "Основа майбутнього" (колишній C14), яку видання hromadske оцінює як неонацистську, керівник одного з підрозділів "Муніципальної варти" у Києві, колишній доброволець батальйону "Гарпун" Сергій Бондар повідомив, що, за його інформацією, бійці територіальної оборони "постійно вбивають" українських військовослужбовців, вважаючи їх членами диверсійно-розвідувальних груп РФ. Про це він написав у своєму Facebook у середу, 23 березня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Тероборона знищила мільйон ДРГ!!! Це галімий пиз*ьож. Зупиніться. Ви постійно вбиваєте своїх", — написав Бондар.

Автор публікації також зазначив, що вчора, 23 березня, бійці тероборони напали на українських військовослужбовців. При цьому Бондар наголосив, що сили ТрО неодноразово розстрілюють розвідників, цивільних, а також погрожують зброєю солдатам та офіцерам.

Член "Основи майбутнього" також стверджує, що бійці територіальної оборони вбили Руслана Сергіяна, представника добровольчого батальйону ОУН, а прапорщика ЗСУ, який пересувався по Києву на вантажівці "Урал" "спалили живцем" на Інтернаціональній площі (площі Валерія Марченка) у столиці.

Зокрема, за інформацією Бондаря, є жертви і серед представників територіальної оборони внаслідок вогню по своїх. Зазначимо, що джерела Фокусу із зони ООС також повідомляли про випадки дружнього вогню з боку ТрО після початку бойових дій.

"ДРГ у Василькові, 14 трупів" — свої. "Усю ніч бій на Берестейській" — свої. "ДРГ захопило одну з райадміністрацій Києва" — бій тероборони зі спецназом, кулемети та гранатомети, трупи та поранені з обох боків. Завалили одного з начальників СБУ за вашим тупорилим наведенням. Із 72-йки (72-ої окремої механізованої бригади ЗСУ — ред.) накришили купу народу. Декілька груп полків спецназу не лягли від ворогів, але потрапили під розстріл переляканої "тероборони". Розстріляли три швидкі допомоги, щастя, що лікарі вижили. Не всім так пощастило…" — написав Бондар.

Крім цього, автор допису повідомив, що бійці ТрО неодноразово збивали українські вертольоти та безпілотники.

Бондар звернувся до Міністерства оборони України з проханням скоротити чисельність блокпостів і "забрати зброю у божевільних, які не знають, де запобіжник".

[ + – ] Допис Сергія Бондаря

До свого допису Бондар прикріпив скріншот публікації Київської міської військової адміністрації (КМВА), присвяченій затриманню на одному з блокпостів Голосіївського району Києва диверсантів, які не мали із собою документів, плуталися в іменах і зберігали список із завданням, а також телефон із російською сім-карткою, за допомогою якого "постійно спілкувалися з російськими агентами".

[ + – ] Допис КМВА

Зазначимо, що раніше організацію С14 пов'язували зі Службою безпеки України. За даними активіста Дмитра Резніченка, керівник формування, яке згодом було перейменовано на "Основа майбутнього", Євген Карась, є агентом української спецслужби. Зокрема, Резніченко в 2017 році стверджував, що 18 лютого 2014 року, коли Карась віддав своїм підопічним наказ покинути Майдан, щоб сховатися у посольстві Канади, йому зателефонували співробітники СБУ.

Сам Карась цю інформацію спростував, заявивши, що співпраця зі спецслужбою відбувається лише під час боротьби з проросійськими бойовиками. Вже в 2019 році про співпрацю СБУ та С14 заявив тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також колишній співробітник Служби безпеки Іван Ступак.

Нагадаємо, станом на 6 березня за 10 днів повномасштабної війни РФ проти України до лав ТрО вступили 100 тисяч осіб.

Раніше Фокус писав про те, що в п'ятницю, 4 березня, СБУ вбила банкіра Дениса Кірєєва при затриманні за підозрою в державній зраді на користь РФ. Наступного дня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Кірєєв був їхнім співробітником і виконував спеціальне завдання.