Фокус поспілкувався з молодими українцями, котрі вдруге за вісім років зіткнулися з агресією Росії. Дарина, Юлія та Артур згадали, як розпочиналася війна у 2014, свої втрати, переживання від нової війни та розповіли, яким бачать майбутнє України.

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З першого дня повномасштабної війни 24 лютого російська пропаганда для виправдання свого вторгнення в Україну використовує тезу: "Де ви були вісім років? Де ви були, коли війна повним ходом йшла на Донбасі?". Російська пропаганда людьми з Донбасу вважає лише тих, хто звідти за часи війни так і не виїхав. Або виїхав — але в напрямку Росії чи тимчасово підконтрольних їй територій. Але це не так. Багато українців із так званих "ЛДНР" не погодилися жити без майбутнього й обрали переїзд на підконтрольну законній владі частину України.

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Фокус поспілкувався з вихідцями з Донбасу, які були змушені залишити свій рідний будинок після війни, розв'язаної сусідньою державою на сході України у 2014 році. Але Російська Федерація повернулася до них із черговою війною — через вісім років.

[ + – ] Дарина, Юлія та Артур розповіли про те, що для них означають 8 років війни

Дарина, Маріуполь. "9 травня 2014 року в нас був випускний. І в цей день рознесли центр міста…"

Дарина, 23 роки. Родом із Маріуполя, де в 2014 році зустріла першу війну та спроби Російської Федерації захопити один із промислових центрів України. У 2016 році, після вступу до університету, дівчина з рідного міста поїхала, але регулярно приїжджала відвідати рідних. Дарина згадала, як уперше в Маріуполь прийшла війна.

"Для мене все почалося 9 травня 2014 року — була найактивніша фаза, коли в нас спалили міськраду та бомбардували управління внутрішніх справ. Я тоді тільки закінчила дев'ятий клас, 9 травня у нас проходило "за стандартом". Усі смажили шашлики, веселилися… і тоді ж ми дізналися, що в нас рознесли половину центру міста. Через те, що мої батьки працівники органів на нашій сім'ї це позначилося сильніше. Тоді, 9 травня, у відділенні внутрішніх справ загинув найкращий друг тата. Для моєї сім'ї це була велика трагедія", — розповідає Дарина.

За словами дівчини, повною мірою оцінити масштаби трагедії вона не могла, тому що в 2014 році була ще дитиною.

Після закінчення школи Дарина вступила до університету та переїхала у Київ. Тут 24 лютого 2022 року вона знову почула повідомлення про те, що почалася війна. Її родичі залишились у Маріуполі.

[ + – ] Маріуполь після обстрілу Фото: Getty Images

"Через те, що я працюю в медіа, розуміла, що війна буде, коли Путін визнав "ЛДНР". Я усвідомлювала, що Маріуполь буде найгарячішою точкою під час нападу на Україну, бо його хотіли забрати ще в 2014 році. Тоді всі думали, що плани Путіна поширюються на так звані "ЛДНР" — це було в територіальних межах Донецької та Луганської областей. Я не думала, що буде так масштабно по всій Україні, але розуміла, що в Маріуполі буде пекло. 23 лютого я зателефонувала додому батькам, бабусі й сказала їм готуватися. Тому для мене війна в Маріуполі почалася раніше", — каже дівчина.

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Незважаючи на заклики покинути Маріуполь, родичі Дарини залишились у рідному місті. Дівчина таке рішення пов'язує з психологією людини, якій одного разу вже довелося переживати воєнні дії.

"Ми пережили 14-15 рік. Ми — люди, які звикли і змирилися з війною. І тому я більш ніж впевнена, що психологія — "Ми ж так уже жили. Воно закінчилося, і ми жили нормально далі" — зіграла поганий жарт. Тому мої і не поїхали звідти. Востаннє я спілкувалася з бабусею з Маріуполя 27 лютого. Після цього мені з нею не вдалося зв'язатися. У батьків, які мешкають у прикордонному с Маріуполем місті, за тиждень відбулася окупація. Ру*ня прийшла і віджала", — пояснює Дарина.

Дівчина впевнена, що ненависть, яку вона відчуває до Росії та росіян, залишиться назавжди.

"Спочатку я намагалася триматися і навіть не плакала. Була ненависть і надія, що все залишиться нормально. Зараз я новини не дивлюся, тому що кожне фото тебе доводить до сліз. Дуже складно розуміти, що тобі нікуди повернутися. Тебе "звільняють" від усього найціннішого, що є у твоєму житті. "Спасибі" Путіну, що звільнив мене і від бабусі", — каже дівчина зі сльозами на очах.

Унаслідок вторгнення російських військ Дарина втратила бабусю, яка перебувала в Маріуполі. Незважаючи на окупацію, дівчина має намір приїхати до рідного міста та гідно поховати близьку людину.

"Коли найдостойніша людина у твоєму житті похована у дворі як собака, ти розумієш, що готова знайти будь-який шлях, щоб приїхати і забезпечити гідне поховання. Я не знаю, як я це зроблю. Місто знищують, і я боюся, що мені взагалі нікуди буде приїжджати", — розповідає дівчина.

[ + – ] Маріуполь після обстрілу Фото: РИА Новости

На головну тезу російської пропаганди: "Де ви були вісім років?" Дарина реагує емоційно.

"Чотири з них я жила в Маріуполі. Не приділяли уваги? Серйозно? Друга моя бабуся жила на лінії розмежування, через річку від "ДНР". Немає сенсу пояснювати, що я там бачила всі вісім років після вторгнення Росії в Україну та як там жили люди. Де ми були вісім років? Ми дивилися, як у нас віджали будинок".

Юлія, Донецьк. "Прокидайся, в магазин треба сходити. Там війна почалася"

Юлія, 22 роки. Після початку війни у її рідному Донецьку тоді ще 14-річна дівчинка разом із батьками поїхала в підконтрольні Україні міста Донецької області. У 2016 році Юлія повернулася у Донецьк, а в 2020 році, після початку коронавірусної пандемії, переїхала в Київ.

"Мені було 14 років, коли почалася перша війна. Ми заснули на території України, а прокинулися, як з'ясувалося, на території "ДНР". О четвертій годині ранку нас розбудили залпи градів, які лягли біля мого будинку і наступні кілька днів ми сиділи без світла, води, газу та зв'язку з навколишнім світом, сподіваючись хоч кудись виїхати", — згадує дівчина.

Юлія каже, що вдячна батькам, котрі взяли на себе всю відповідальність.

"Я не пам'ятаю, щоб мені тоді було дуже страшно. Так, мені було страшно, особливо, коли почула, як уперше падає Град. Коли почула, як свистить міна. Коли над моїм будинком пролітав гелікоптер та обстріляв сусідній город. У такі моменти було страшно, але в решту моментів було досить весело. Я з теплотою згадую ці моменти, бо ми були разом", — розповідає донеччанка.

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Вдруге новини про війну Юлія дізналася від своєї матері, яка розбудила її зі звісткою про повномасштабне вторгнення РФ.

"Мене дуже обережно розбудила мама, яка напередодні приїхала до мене в гості, зі словами: "Юль, прокидайся, у магазин треба сходити. Там війна почалася". Напевно, я ніколи у своєму житті так методично і довго не чистила зуби, промовляючи: "Війна почалася". Потрібно розуміти, що донеччани — це люди, які всіх запевняли, що війни не буде. Я завжди говорила, що це неможливо, тому що ми живемо в цивілізованому світі. Тому я була збентежена і перші тижні ми разом із мамою жили за розкладом. Вставали, готували, з надією, що не вимкнеться світло", — згадує 24 лютого дівчина.

Юлія уточнює, що для неї війна 2014 року та 2022 року відрізняються одна від одної.

"Тоді ми примудрялися їздити містом, абсолютно не переживаючи ні про що. Мені здавалося, що війна — це щось написане в книгах або в спектаклі, в якому я грала, але зовсім не те, що може бути у мене за вікном. Цього разу я вже розуміла, як звучать залпи зброї або з яким гулом літають винищувачі. Цього разу — це було щось знайоме, якщо так можна сказати про війну", — ділиться переживаннями дівчина.

[ + – ] Донецьк, 2014 рік Фото: Getty Images

Юлія розповідає, що перша емоція, яка у неї виникає у зв'язку з війною, що знову переживається, — це жаль.

"Жаль до себе зокрема. З'являються думки, мовляв: "А за що це все? Моя молодість припала на війну, і моя молодість не повториться". Але я дуже емпатична людина, мені дуже шкода всіх людей, які постраждали. Жаль, відчай і біль. Ненависті немає. Я не сприймаю це почуття, воно дуже деструктивне", — каже дівчина.

Питання "Де ти була вісім років?" Юлія вважає некоректним.

"Я не знаю чому світ не реагував. Я пам'ятаю, що тоді мені було по-дитячому прикро, чому так відбувається. Чому я не можу приїхати додому просто так, без блокпостів. Чому деякі ніколи не зможуть повернутися? Але куди б я не приїжджала, я завжди відчувала співчуття. Люди, тут в Україні, постійно питали, чи настільки страшно, як показують. Люди знали, Донецьк був на слуху. Може, не у світі, але в Україні точно був", — розповідає донеччанка, змушена виїхати з Донецька.

Артур, Донецьк. "Це війна на 300 років"

Після приходу в Донецьк підконтрольної Росії "адміністрації", 16-річний Артур разом із сім'єю, минаючи Маріуполь, переїхав у Київ. За вісім років хлопець так жодного разу не побував у рідному місті. Натомість у пошуку нового життя, Артур об'їздив більшу частину України. Наразі вихідцю з Донбасу 25 років.

"Чесно кажучи, я погано пам'ятаю новини по телевізору в 2014 році. Пам'ятаю ранок, коли з вікна побачив стовпи диму. Тоді я і зрозумів, що прийшла війна в наш край. Після мене забрали в Київ. Була віра, що антитерористична операція закінчиться до зими, як обіцяли. Але вийшло не так — і вісім років я не повертався назад”, — розповідає хлопець.

Артур каже, що незважаючи на початкову тугу за друзями після переїзду, зараз йому нема про що з ними розмовляти.

"Сумував спочатку за родичами та друзями, які там залишилися. Я намагався спілкуватися, але помічаю, що пропаганда РФ сильно впливає людям на мізки, і залишається вже тільки політика. Я пам'ятаю, коли їхав сюди, вночі у мене тіснилися думки в голові: "Що я робитиму на новому місці?". Були спроби облаштувати життя в інших містах, але нічим хорошим це не закінчувалося", — каже Артур.

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У зв'язку з тим, що вторгнення Росії для Артура — вже друге за його 25 років, він зустрів цю новину як щось повсякденне.

"Про можливе вторгнення я дізнався за 48 годин. 24 лютого прокинувся від сирени і від того, що моя дівчина плаче, бо її рідне місто бомбардують. Знову став біля вікна, не можу повірити, але усвідомлення швидко приходить. Чітка інструкція, що робити, з Донецька залишилася. Я знав, що так буде. Вісім років із цією думкою живу, як і всі люди з Донбасу", — каже хлопець.

Незважаючи на бажання, Артура не взяли до територіальної оборони через те, що в армії він не служив.

Донеччанин упевнений, що війна між українцями та росіянами розтягнеться на довгі роки, а народжених у метро дітей український народ ніколи не зможе пробачити агресору.

"Спочатку, в 2014 році, я їх сильно ненавидів. Потім заспокоївся якось, але мати щось спільне у мене немає бажання. Так, там є люди, які з тверезим мозком, які знають, що зараз війна. Але ті ватяні мізки, яких там, на жаль, 80%, нехай вони там себе і пожирають за залізною завісою, яку на них опускають. Яка збіса "спецоперація"? Ті діти, які народилися в метро... Ти, напевно, у них потім ще будеш брати інтерв'ю. Що вони скажуть? Як вони будуть ставитися до росіян? Я думаю, що це війна на найближчі 300-400 років”, — каже Артур.

[ + – ] Авдіївка. Мурал на стіні зруйнованого снарядами будинку Фото: Getty Images

Хлопець чесно зізнається, що відчував образу за те, що подіям на Донбасі приділялося менше уваги, ніж повномасштабному вторгненню РФ.

"Спочатку в мені прокинувся такий собі гівнюк. Бо коли я розповідав тут людям про те, що відбувається вісім років у Донецьку — у когось будинок забрали, у когось його стерли з лиця землі, мені казали: "Ну так, це сумно, але давай про щось інше поговоримо". А коли це прийшло до них, в якийсь момент у тобі є ця жовч, яка каже: "Ну, тепер ви відчуєте, що це таке". Але це мимовільна слабкість. Небагато потім подзвонили і сказали: "Ми зрозуміли тебе", — відверто ділиться переживаннями хлопець.

На запитання "Де ти був вісім років?" відповідає лаконічно.

"Ми були на своїй землі. Що мені потрібно було робити? Мені потрібно було побудувати своє життя, яке забрали ці наволочі", — розповідає Артур.

Війна скінчиться. Що далі?

Своє майбутнє в Україні, повернення до рідного міста та перспективи закінчення війни вихідці з Донбасу оцінюють по-різному.

"Війна точно закінчиться. Але я не знаю, що далі. Не знаю", — каже Дарина.

"Дім — це там, де моя сім'я. Моя сім'я вже тут. Ту в мене забрали. Зараз у Донецьку я з'їздив би на могилу своєї бабусі, яка померла за час війни. Там я ще не був. До знайомих, друзів — навряд чи", — ділиться Артур.

"Я не вірю, що закінчиться війна. Ми навряд чи переїдемо на територію Австралії. У нас завжди буде спільний кордон. І спроби дестабілізації ситуації у моїй країні продовжуватимуться", — пояснює Юлія.

Дівчина упевнена, що зараз українці стоять перед двома варіантами вибору. Перший варіант — прийняти ситуацію і продовжувати жити у неспокійних умовах. Другий, якщо хочеться впевненості та стабільності — виїхати з країни.