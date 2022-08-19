Висловлювання про наступ на Херсон були політичними, але мали сенс, — експерт

Українців треба підтримувати й пояснювати послідовність виконання бойових завдань. Звільнення півдня України є важливим для ЗСУ в найближчій перспективі, сказав в інтерв'ю Фокусу військовий експерт Сергій Грабський.

Заяви української влади про плани наступу на Херсон мають під собою низку підстав — південь важливий ЗСУ в найближчій перспективі. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Треба розуміти, що є політичні заяви та реальний стан справ... Ви ж не чули, щоб я казав, що наступ розпочнеться завтра? Про це не говорив генерал Валерій Залужний чи хтось із військових. Народ треба підтримувати, народу треба пояснювати, що ми повинні робити і якою є послідовність виконання цих завдань: ті, хто говорив, що планується наступ на Херсон, не могли нашкодити, бо це абсолютно очевидний факт — південь для нас важливий у найближчій перспективі, навіть скажу більше — після того, як ми почали отримувати озброєння та бойову техніку із Заходу", — зазначає Грабський.

Експерт звертає увагу, що ще кілька місяців тому Україна розглядала південь як другорядний напрямок. Там було зосереджено небагато військ, там велися тактичні бойові дії з метою утримання ситуації.

"Із отриманням бойової техніки й озброєння ми зрозуміли, але й противник усвідомив важливість півдня як стратегічного спрямування для подальшого продовження війни в Україні. Я також заявляв і пояснював, як має тривати контрнаступ, але не зазначав, що це станеться через півтора місяця", — каже він.

Детальніше про становище на фронтах російсько-української війни та перспективи обох сторін, що воюють, читайте в інтерв'ю Сергія Грабського Фокусу.

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