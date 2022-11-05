Перебито газопроводи: в 11 громадах Донецької області не буде опалення

У Донецькій ОВА повідомили, що у містах, де не буде опалення, передбачено організацію пунктів обігріву.

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На Донеччині неможливо подавати тепло через перебиті газопроводи в 11 громадах. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Наповнення систем опалення там, де це можливо, вже зробили. На цей час у Донецькій області запустили опалення у 15 територіальних громадах – це найбільші населені пункти області. У деяких частинах будинків є тепло, але щонайменше 11 громадах цього зробити неможливо.

"11 громад буде без опалення. До них поки що належить Селидівська громада. Газ подали в Селидове, але газопровід перебитий. Його відновлення неможливе, оскільки він фактично йде вздовж лінії фронту", — пояснив Кириленко.

Також він додав, що у 10 громадах буде часткове опалення у соціальних об'єктах. А у звільненому Лимані та Святогірську створять пункти обігріву, у місцях, де люди навідріз відмовляються евакуюватись.

Люди виживають, намагаючись зігрітися за допомогою дров. До того ж місцева влада передасть "буржуйки". Таке практикують на нещодавно звільнених територіях.

Нагадаємо, мешканці Маріуполя вивісили на балконі напис "ми замерзли". У них немає опалення та обігрівачів.

Фокус розбирався, як утеплити квартиру без опалення, щоб не замерзнути взимку.