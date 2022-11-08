Black Iron: уряд почав жвавіше працювати з інвесторами, проте потрібна фіскальна стабільність та судова реформа

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Канадська залізорудна компанія Black Iron вітає пришвидшення процесів роботи з інвесторами з боку уряду та відзначає необхідність забезпечити фіскальну і регуляторну стабільність після завершення війни. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав СЕО Black Iron Метт Сімпсон.

За його словами, бюрократичні процедури із роботи з інвесторами стали жвавішими після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. "Можна лише привітати той факт, що попри війну, у відомствах ведеться робота як із наявними, так і з майбутніми інвесторами. Тобто зі свого досвіду бачимо, що пошук інвестицій на відновлення України не закінчується лише словами. Що влада дійсно зацікавлена у швидкому притоку грошей на розбудову і розвиток країни після перемоги", — відзначив він.

За його словами, для інвесторів багато процесів після 24 лютого суттєво прискорилися і спростилися. "Більшою мірою це стосується вже діючого бізнесу, адже економіці потрібно функціонувати під час війни. Утім, бюрократична машина, як нам здалось, теж стала жвавішою", — сказав Сімпсон. За його словами, зокрема Black Iron змогла досягнути з Міноборони принципової домовленості про вартість ділянки для реалізації Шиманівського залізорудного проекту, і способи компенсації. Меморандум про взаєморозуміння з цього приводу було підписано ще 2019 року.

Сімпсон також позитивно оцінив зміни до інвестиційного законодавства, ухвалені останнім часом. "Іще минулого року, коли вперше було ухвалено відповідні законодавчі зміни про підтримку крупних інвесторів, зокрема, і за рахунок податкових пільг, ми з ентузіазмом поставилися до цієї ініціативи. Адже на таких масштабних проектах як наш, це дало б змогу зекономити суттєві ресурси, зробити проект більш ефективним і привабливим для інвесторів. Утім, перша редакція закону містила низку обмежуючих факторів, через що дуже небагатьом інвесторам – навіть попри масштабність проектів і їх ефект для економіки – вдалось би відповідати заявленим критеріям", — сказав він.

За словами СЕО Black Iron, іноземні інвестори перебували у постійному діалозі з Мінекономіки щодо того, які галузі, за якими параметрами варто включити в перелік, чому потрібно знизити "порогову" суму мінімальної вартості проекту. "Крім того, йшлось також про можливість претендувати на державну підтримку компаніям, які торгуються на біржі, фінансуються за рахунок кредитних коштів тощо. Ці зміни тепер будуть відображені в новому законодавстві – і це значно розширить пул потенційних інвесторів. Формальні листи, які свідчать про підтримку проектів урядом, також є критично важливими для західних фінансових компаній, які будуть надавати грошову підтримку інвесторам", — підкреслив Сімпсон.

Він вважає, що спільнота інвесторів з оптимізмом дивиться на повоєнні перспективи України. "Ми переконані в перемозі України і знаємо, які зусилля для цього прикладає уряд України і світова спільнота. Долучитися до відбудови економіки тут буде не лише справою честі, а й великим викликом. І амбітні компанії будуть готові цей виклик приймати. Звісно, мало хто наважиться будувати до завершення активної фази війни. Проте нічого не заважає вести переговори із потенційними партнерами і кредиторами, підбирати персонал, шукати технологічні рішення, аби щойно настане мир, мати змогу якнайшвидше інвестувати в Україну", — вважає він.

"Ми сподіваємось, що разом із цим тут з’явиться також законодавча і фіскальна стабільність, і завершиться реформа судових органів. І тоді у України є всі шанси стати взірцевим полем для іноземних інвестицій", — підкреслив Сімпсон.