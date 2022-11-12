У Львові відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ, – Владислав Трубіцин

У Львові на підтримку Збройних Сил України відбувся благодійний вечір-аукціон "Перемога починається з тебе".

Related video

Захід відбувся при підтримці очільника Львівщини Максима Козицького, міського голови Львова Андрія Садового і мецената Григорія Козловського, організатором виступили БФ "Рідна Оболонь", співзасновниками якого є Владислав Трубіцин та Кирило Фесик, БО "Благодійний Фонд "Княжа Україна", БФ "Культурні новації".

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" розповів депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин.

За його словами, це вже третій за ліком Благодійний вечір-аукціон "Перемога починається з тебе" на підтримку Збройних Сил України, який показав, що важлива допомога кожного, адже усі кошти, зібрані з аукціону, будуть витрачені на потреби славетних воїнів, які захищають нашу рідну землю, наближуючи день Перемоги. Також частину зібраних коштів направлять на допомогу дітям, які здобувають музичну освіту попри війну і труднощі.

[ + – ] Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові [ + – ] Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові [ + – ] Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові [ + – ] Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові

"Кожний куплений лот – це чиєсь врятоване життя на "нулі" і допомога дітям на Луганщині. Серед понад 100 унікальних лотів – ікон, Біблій, годинників, картин, колекційних монет, шпаг і навіть запальничок з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника ГУР МО України Кирила Буданова – майже 90 були продані! А найдорожчим лотом стало унікальне львівське напрестольне Євангеліє. Ця свята книга, якій більше 130 років, була придбана за 400 тисяч гривень", – написав Владислав Трубіцин.

Він додав, що аукціон стартував з продажу унікального лоту — українського та закордонного паспортів Митрополита Андрея Шептицького. Їх придбала громада Львова. І за словами міського голови міста Лева Андрія Садового, в подальшому буде створено Музей імені Андрея Шептицького і його паспорти прикрашатимуть вхід до музею.

[ + – ] Найдорожчим лотом стало унікальне львівське напрестольне Євангеліє. Книга, якій більше 130 років, була придбана за 400 тисяч гривень

"Безмежна вдячність і шана всім гостям вечора-аукціону, які щирими вчинками доводять свою підтримку України. Українці – надпотужна й незламана нація! Наша сила і згуртованість вражає світ. Кожен на своєму фронті, як може, щоденно і невтомно працює на підтримку армії та оборону держави. Тож продовжуємо робити все можливе, щоб ми разом вистояли у цій війні за нашу свободу, за нашу Незалежність. За те, щоб Україна жила! Віримо в Збройні Сили України, адже лише об’єднавши спільні зусилля ми обов’язково досягнемо головної мети – Перемоги над ворогом", – резюмував Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, влітку у Києві на станції метро "Майдан Незалежності" відбувся перший за ліком благодійний вечір-аукціон "Перемога починається з тебе". Тоді на підтримку Збройних Сил України було зібрано близько 4 млн. грн. У жовтні другий за ліком вечір-аукціон відбувся у Полтаві, де було зібрано близько 3 млн. грн. Усі кошти організатори аукціонів направили на потреби захисників України.

Важливо