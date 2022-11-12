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У Львові відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ, – Владислав Трубіцин

Владислав Трубіцин
Владислав Трубіцин: "Кожен куплений лот – це чиєсь врятоване життя на "нулі" та допомога дітям у Луганській області"

У Львові на підтримку Збройних Сил України відбувся благодійний вечір-аукціон "Перемога починається з тебе".

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Захід відбувся при підтримці очільника Львівщини Максима Козицького, міського голови Львова Андрія Садового і мецената Григорія Козловського, організатором виступили БФ "Рідна Оболонь", співзасновниками якого є Владислав Трубіцин та Кирило Фесик, БО "Благодійний Фонд "Княжа Україна", БФ "Культурні новації".

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" розповів депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин.

За його словами, це вже третій за ліком Благодійний вечір-аукціон "Перемога починається з тебе" на підтримку Збройних Сил України, який показав, що важлива допомога кожного, адже усі кошти, зібрані з аукціону, будуть витрачені на потреби славетних воїнів, які захищають нашу рідну землю, наближуючи день Перемоги. Також частину зібраних коштів направлять на допомогу дітям, які здобувають музичну освіту попри війну і труднощі.

Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові Fullscreen
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові Fullscreen
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові Fullscreen
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові Fullscreen
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові
Перемога починається з тебе: благодійний аукціон пройшов у Львові

"Кожний куплений лот – це чиєсь врятоване життя на "нулі" і допомога дітям на Луганщині. Серед понад 100 унікальних лотів – ікон, Біблій, годинників, картин, колекційних монет, шпаг і навіть запальничок з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника ГУР МО України Кирила Буданова – майже 90 були продані! А найдорожчим лотом стало унікальне львівське напрестольне Євангеліє. Ця свята книга, якій більше 130 років, була придбана за 400 тисяч гривень", – написав Владислав Трубіцин.

Він додав, що аукціон стартував з продажу унікального лоту — українського та закордонного паспортів Митрополита Андрея Шептицького. Їх придбала громада Львова. І за словами міського голови міста Лева Андрія Садового, в подальшому буде створено Музей імені Андрея Шептицького і його паспорти прикрашатимуть вхід до музею.

Найдорожчим лотом стало унікальне львівське напрестольне Євангеліє. Книга, якій більше 130 років, була придбана за 400 тисяч гривень Fullscreen
Найдорожчим лотом стало унікальне львівське напрестольне Євангеліє. Книга, якій більше 130 років, була придбана за 400 тисяч гривень

"Безмежна вдячність і шана всім гостям вечора-аукціону, які щирими вчинками доводять свою підтримку України. Українці – надпотужна й незламана нація! Наша сила і згуртованість вражає світ. Кожен на своєму фронті, як може, щоденно і невтомно працює на підтримку армії та оборону держави. Тож продовжуємо робити все можливе, щоб ми разом вистояли у цій війні за нашу свободу, за нашу Незалежність. За те, щоб Україна жила! Віримо в Збройні Сили України, адже лише об’єднавши спільні зусилля ми обов’язково досягнемо головної мети – Перемоги над ворогом", – резюмував Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, влітку у Києві на станції метро "Майдан Незалежності" відбувся перший за ліком благодійний вечір-аукціон "Перемога починається з тебе". Тоді на підтримку Збройних Сил України було зібрано близько 4 млн. грн. У жовтні другий за ліком вечір-аукціон відбувся у Полтаві, де було зібрано близько 3 млн. грн. Усі кошти організатори аукціонів направили на потреби захисників України.

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