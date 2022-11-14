"Податок" на генератори. Російська пропаганда знову збрехала, але фейк пішов на користь українцям

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Низка російських пропагандистських ЗМІ видала чергову порцію брехні щодо України, начебто податкова служба України нібито "вигадала" новий податок у 30% на ввезення генераторів із інших країн. Це повідомлення одразу підхопили інші російські ЗМІ та платформи.

Пропагандисти повністю перебрехали офіційну інформацію Державної митної служби України, котра нагадала правила митного оформлення генераторів на державному кордоні України.

Так, згідно із Митним кодексом України в редакції від 01 жовтня 2022 року, при ввезенні в Україну багажу вагою не більше 50 кг та вартістю не дорожче 500 євро, жодного мита не платиться.

При перебільшенні ліміту дійсно платиться мито: 20% у вигляді податку на додану вартість, та 10% у виді ввізного мита. Тим самим мова не йде про щось нове у вигляді 30% мита, а лише про виконання діючого наразі законодавства. До того ж, при нарахуванні платежів ці 30% будуть збиратися не з повної вартості генератора, а лише з тієї її частини що перевищує ліміт у 500 євро. Так якщо вартість генератора 700 євро, за нього доведеться віддати трохи більше 30% від 200 євро – 64 євро.

Найкращою відповіддю стало оприлюднення тексту постанови №1260 Кабінету Міністрів України, який звільняє від ПДВ та сплати ввізного мита такі товари, як електрогенераторні установки та електричні акумулятори, хоча сама постанова присвячена пільговому розмитненню товарів для боротьбі з спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Таким чином, уряд України не просто не вводив нові податки на генератори, а й прийняв рішення про звільнення від ПДВ та ввізного мита.

Таким чином брехня російських пропагандистів пішла українцям на користь – віднині вони не платитимуть мита на імпорт генераторів, електричних акумуляторів та іншого.