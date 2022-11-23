Екскомандир "Моссаду" Десятник: "У Бахмуті зустрів Руслана Краснова, б"ється до кінця"

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Відомий у минулому командир підрозділу спецпризначення ізраїльського "Моссаду" і підполковник ГУР Денис Десятник розповів про реальну ситуацію у Бахмуті. У місті продовжуються масовані обстріли з артилерії й спроби захопити місто атаками піхоти. Але Бахмут міцно утримується підрозділами українських військ. Серед тих, хто захищає місто разом з Десятником — депутат Дніпропетровської обласної ради Руслан Краснов. Про це розповів сам Десятник в коментарі ТРК "Київ".

"Я постійно знайомлюся у Бахмуті з новими людьми, і щоразу вони мене вражають. Буквально нещодавно познайомився з хлопцем одним. Він із сил спеціальних операцій — Руслан Краснов. Молодий хлопець, але мене дуже здивував. Б'ється до кінця і готовий битися. Тут у всіх такий настрій, що всі тримаються разом. Тому я не бачу шансів у ворога якось пройти", — сказав Десятник.

За його словами, навіть якщо вони стягнуть якісь війська до Бахмута, їм це не дуже допоможе, ті підрозділи українських військ, які тут зосереджені, дадуть рішучу відсіч.