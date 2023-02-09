Київ потрапив в антирейтинг міст із найбільш забрудненою атмосферою: названо причину

Разом зі столицею в антирейтинг потрапили польський Краків і словацька Братислава. Лідерами традиційно стали азійські міста.

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Українська столиця опинилася в антирейтингу міст, де одне з найбрудніших повітря в атмосфері. Про це свідчить рейтинг компанії IQAir.

Станом на 9 лютого Київ посідає 11 місце у світовому антирейтингу міст, де виявлено найбруднішу атмосферу. В 11 разів перевищено рівень дрібнодисперсних частинок.

Головною причиною цієї проблеми є двигуни внутрішнього згоряння. Серед європейських міст, які потрапили в десятку рейтингу словацька Братислава — 9 місце, а також польський Краків, який замикає трійку.

[ + – ] Антирейтинг міст із забрудненням повітря за станом на 9 лютого Фото: IQAir

В антилідерах, як і раніше, Дакка, Бангладеш, а також Мумбаї, Індія. Там повітря забруднене найсильніше.

Транспортні засоби виробляють майже 30% усіх викидів вуглекислого газу на планеті, що спричиняє забруднення атмосфери. Фахівці радять частіше використовувати громадський транспорт, аби скоротити викиди.

Власне проблема забруднення повітря має важкі наслідки для здоров'я, оскільки третина смертей у світі від інсульту, раку легень чи інших серцевих захворювань зумовлена саме цим.

Нагадаємо, раніше аналітики розповідали, за скільки в Україні можна купити однокімнатну квартиру станом на 6 лютого. Рейтинг цін показує, що за останні кілька місяців нерухомість стала дешевшою лише в Києві, а Львів почав поступово наздоганяти столицю.

Також 31 січня Україна піднялася у світовому рейтингу боротьби з корупцією та посіла 116 місце, про що повідомляє портал Transparency International Ukraine. Набрані Україною 33 бали є найвищим показником для неї з моменту запуску оновленої методології (CRI). За останні 10 років рейтинг країни збільшився на 8 балів.