"Нема на що скаржитися": понад 1000 українців у Шотландії живуть на круїзному кораблі (фото)

Вимушеним переселенцям, які мешкають на лайнері MS Victoria, видають сніданок та вечерю, а обід можна купити за 4 фунти стерлінгів на людину. До міста постояльців везе автобус, щоб мали можливість відвідувати школи та екскурсії.

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З липня минулого року 41-річна українка Олеся разом із 16-річним сином живуть у крихітній каюті круїзного лайнера MS Victoria, який пришвартован у портi шотландського Едінбургу. Про це повідомляє iNews.

Українські біженці отримали свої візи, вказавши в документах як спонсора уряд Шотландії. Тут діє прискорена процедура прийому біженців, так звана схема "суперспонсорства", для якої не потрібно заздалегідь знаходити приймаючі сім'ї, як в інших частинах Великобританії.

В межах програми було подано 38 тисяч заявок від громадян України, і на сьогодні понад 19 400 осіб уже переїхали. З них 1200 розмістили на кораблі MS Victoria, інші 1750 оселилися ще на одному кораблі в Глазго.

Каюта, де мешкають громадяни України, нагадує невелику кімнату у студентському гуртожитку. Два спальних місця відокремлені тумбочкою. Дзеркало, полиці, на яких лежать продукти, одяг звисає з вішаків, є невелика ванна кімната. Деякі каюти розраховані на одного, інші на трьох.

Номер-каюта на круїзному лайнері

"Це схоже на готель, якщо не брати до уваги 187-метровий коридор з безліччю кімнат і дверей. Не в кожній кімнаті є вікно, комусь це дуже заважає. Дехто скаржився, що вранці у темряві важко прокидатися", — пояснила українка.

Українцям тут надають сніданок та вечерю, а обід можна купити за 4 фунти стерлінгів (4,5 євро) на особу чи замовити у магазинах суші.

Ванна кімната на кораблі

На запитання, чи є в меню страви української кухні, Олеся відповіла, що все залежить від того, хто шеф-кухар.

"Якось у нас був індійський кухар, і тоді їжа була для нас надто гострою", — пояснила вона.

Мікроавтобус розвозить мешканців корабля у місто і назад протягом дня, вони можуть вільно приходити та йти; діти навчаються у місцевих школах, деякі дорослі працюють поблизу або ходять на курси англійської мови. Олеся разом із друзями їздила на екскурсію до інших шотландських міст.

Кінотеатр на круїзному лайнері MS Victoria

На борту корабля є два кінотеатри — для дітей та дорослих. Фільми показують двічі-тричі на тиждень. У дитячому клубі працюють люди, які вже мали досвід роботи з дітьми в Україні.

Олеся сказала, що в них ціле ком'юніті: всі розмовляють однією мовою і розуміють одне одного, на відміну від інших громадян України, які переїхали до британських ciмей з інших частин Великобританії.

"Тут багато хороших людей. Важко жити в країні, де ти ніколи раніше не був, особливо якщо погано знаєш англійську", — пояснила вона.

Однак Олеся все ж таки сподівається повернутися в Україну, де на неї чекають чоловік і собака.

Але поки що вона відчуває себе на кораблі в безпеці.

Круїзний лайнер MS Victoria вночі

"Це дуже важливо для жінок та дітей. Для мене безпека у пріоритеті. Тому незручності не проблема", — пояснила вона.

Однак до літа влада вже не планує використовувати круїзні лайнери як місце проживання біженців. Деякі постояльці MS Victoria вже переселяються на сушу, але близько 1150 людей все ще там, переважно це громадяни України.

Вони поки не знають, як довго ще тут пробудуть, але очікується, що до липня вони переїдуть. Біженці з України, які мешкали на ще одному кораблі, у Глазго, вже його покидають.

Уряд згортає проєкт з розміщення переселенців на круїзних лайнерах і дорогих готелях, а глава МЗС Шотландії Суелла Браверман готується оголосити план розміщення понад 500 мігрантів на борту триповерхової баржі в гавані міста Дорсет.

У нульових влада Нідерландів селила на цій баржі шукачів притулку. Але після критики в пресі, яка назвала такі заходи репресивними, баржу переобладнали — додали ванні кімнати, зал із телевізором та тренажерний зал.

Як і у випадку з единбурзьким кораблем, постояльців возитимуть до міста автобусом.

Нагадаємо, що деякі біженці з України стають бездомними в США через те, що програма Байдена не була настільки ефективною, як це планувалося.

Раніше стало відомо про випадок з українськими переселенцями в Міннесоті. Українські громадяни, які переїхали в цей штат, вирішили допомогти американцям, що постраждали від торнадо в Міссісіпі.