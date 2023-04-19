Ще одного організатора "п'яних вечірок" помістили до СІЗО, – Нацполіція (відео)

Як повідомляє голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, 22-річному юнаку призначили заставу у розмірі 600 тисяч гривень.

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У вівторок, 18 квітня, Київський апеляційний суд ув'язнив ще одного організатора так званих "п'яних вечірок", на яких дівчат нібито "накачували" алкоголем і транквілізаторами, після чого роздягали, знімали на камеру та викладали відео в інтернет. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Сьогодні Київський апеляційний суд збільшив заставу і ув'язнив ще одного учасника групи, яка чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео та поширювали в мережі", — написав Нєбитов.

Поліція заарештувала одного з організаторів "п'яних вечірок"

У Нацполіції зазначили, що 22-річного хлопця, родом з Івано-Франківської області, помістили до СІЗО та призначили йому заставу у 600 тисяч гривень. За словами Нєбитова, триває досудове розслідування.

У повідомленні не згадується ім'я затриманого, проте, за даними видання "Українська правда", йдеться про Олега Захарова.

"П'яні вечірки" у Києві: що відомо

Українська ведуча та блогер Ярослава Кравченко 1 лютого заявила про проведення у Києві "п'яних вечірок", на яких молоді хлопці "накачували" дівчат транквілізаторами та знімали знущання на відео.

Того ж дня у Нацполіції повідомили, що встановили особи та адреси організаторів вечірок та провели у них обшуки.

Правоохоронці також оголосили про підозру двом організаторам "п'яних вечірок". Повідомлялося, що шістьом учасникам вечірок вручили повістки до військкомату.

Згідно з заявою Андрія Нєбитова від 2 лютого, підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу — "Виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних матеріалів".

У понеділок, 17 квітня, начальник Головного управління Нацполіції повідомив про арешт одного з організаторів "п'яних вечірок" та призначення йому застави у розмірі 536 800 гривень. Судячи з опублікованого фото, мова може йти про Ярослава Домбровського.