"З цього починається": в Україні хочуть заборонити цигарки з капсулою, IQOS та GLO

У записці пояснення до законопроекту № 9227 говориться, що за даними дослідження КМІС, в Україні стрімко зростає вживання новітніх тютюнових виробів, у тому числі й електронних.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким можуть заборонити будь-які ароматизовані тютюнові вироби: електронні та з капсулами. Відповідний документ було зареєстровано у парламенті у четвер, 20 квітня.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 9227 автори посилаються на дослідження КМІС, в якому сказано, що в Україні стрімко зростає вживання новітніх тютюнових виробів: якщо у 2019 році лише 1% українців користувалися електронними цигарками, то у 2022 році цей показник становив уже 7%. Крім того, проблема полягає у факті, що тютюнові вироби зі смако-ароматичними добавками поширюються переважно серед молоді 18-29 років, і відбувається це досить стрімко.

Автори проєкту зазначають, що ароматизовані тютюнові вироби заохочують куріння серед населення, особливо серед молоді.

Міжнародні дослідження вказують, що 80% дітей віком 12-17 років, які мали справу з тютюном, починали курити легкі ароматизовані вироби. Після появи електронних цигарок на ринку України вперше за 10 років відновилася динаміка зростання вживання тютюнових виробів. Сталося це у 2016 році.

Зареєстрований нардепами законопроєкт пропонує заборонити гуртову, роздрібну торгівлю та імпорт для продажу на території України:

новітніх тютюнових виробів з характерним запахом та/або смаком диму (сюди мають потрапити айкоси, "гло" та інші електронні сигарети — ред.);

новітніх тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, пакування, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак цигарок, тютюну для самокруток або інтенсивність диму.

Законопроєкт ініціювали десятки народних депутатів.

Нагадаємо, ще в січні Офіс президента заявив, що ініціює введення заборони на продаж цигарок та алкогольних напоїв за готівку. Про це сказав заступник голови ОП Ростислав Шурма.