Від заморозків до 20 градусів тепла: українців попередили про різкі зміни погоди

За даними синоптиків, у деяких областях очікуються короткочасні дощі. Середня температура по країні буде досить високою – стовпчики термометра піднімуться до 20 градусів.

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На 12 травня прогнозується максимальна денна температура від +17 до +20 градусів у більшості областей. У Чернігівській, Харківській, Полтавській та Сумській областях можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

Погода на 12 травня в Україні

Середня температура вночі по Україні становитиме 2-7° тепла. У Закарпатті та узбережжі морів вночі – до 10°, вдень – 15-20°, на високогір'ї Карпат вночі – 0-5° тепла, вдень – 7-12°.

У східних регіонах температура повітря вдень становитиме 17-19°, вночі — 6-4°. У західних областях зберігається та сама тенденція — температура вдень становитиме 15-17°, вночі — 6-4°.

Температура в Києві та центральних регіонах буде найвищою в Україні — вдень стовпець термометра досягне позначки 20°.

Синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Опадів не очікується лише на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, що 8 травня стало відомо, що антициклон Tina принесе в Україну холоди та нічні заморозки. Завдяки особливому розташуванню антициклон Tina сприяє надходженню морозного повітря з північних широт у більш південні.