"Люди не повинні страждати": у Мінреінтеграції визнали проблему з затримками виплат для ВПО

За словами міністерки Ірини Верещук, розбіжності, які виникли між відомствами, не повинні стати причиною страждань людей. У Мінреінтеграції пообіцяли виплачувати переселенські з 3 по 22 число кожного місяця.

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Вимушеним переселанцям затримують виплати. У Мінреінтеграції визнали проблему та пообіцяли розпочати виправляти ситуацію. Про це у понеділок, 22 травня, заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО, повідомляє "Судово-юридична газета".

За словами Верещук, для багатьох українців з числа ВПО щомісячні виплати є єдиним джерелом доходу, тому затримки з виплатами накопичують соціальну напругу в країні.

Вона наголосила, що переселенці не повинні страждати через те, що зараз відбуваються розбіжності між відомствами.

"Заборгованість з виплат ВПО повинна бути невідкладно погашена. Переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами. Затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання у чіткі терміни", — заявила голова відомства.

Також у Мінреінтеграції пообіцяли почати виправляти ситуацію та виплачувати переселенські з 3 по 22 число кожного місяця.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що український уряд не відмовився від соціальних виплат громадянам країни, а затримки з нарахуванням виплат пояснили проблемами технічного характеру.

Раніше Фокус писав, що соціальні виплати, термін яких минув вже після 24 лютого 2022 року, будуть автоматично продовжені на 2023 рік.