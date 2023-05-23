З ножем та палицею: чоловік влаштував епічні розбірки з комунальниками у Луцьку (відео)
За словами майстра ремонтної бригади Сергія Шестуха, спочатку чоловік нецензурно висловлювався на адресу ремонтників, а потім пішов додому, взяв ніж та молоток і почав переслідувати робітників по дворах.
У Луцьку комунальники розпочали конфлікт із місцевими жителями, які висловили невдоволення тривалою відсутністю гарячої води. Інцидент був показаний у сюжеті телеканалу "Аверс".
Інцидент стався на вулиці Захарова у Луцьку, де наразі проводяться роботи із заміни тепломереж співробітниками ДКП "Луцьктепло". Місцева пара була незадоволена тривалою відсутністю гарячої води й вирішила вжити радикальних заходів для вирішення цієї ситуації.
За словами майстра ремонтної бригади Сергія Шестуха, спочатку чоловік висловлював нецензурні висловлювання на адресу ремонтників, а потім пішов додому, взяв ніж та молоток і почав переслідувати працівників дворами. Після того, як було викликано поліцію, нападник втік.
Після обідньої перерви чоловік знову чекав робітників, цього разу разом із жінкою. Він знову озброївся палицею та кухонним ножем, і почав нападати на працівників.
На відеозаписі видно, що один із ремонтників використовував дерев'яну огорожу як щит, щоб захистити себе від нападника з ножем. Потім він використав цю ж огорожу для контратаки та вдарив нападника. У відповідь чоловік схопив цеглу з землі та кинув її у бік ремонтника.
Зрештою троє ремонтників, один із яких теж узяв палицю, змогли повалити на землю зловмисника. Напарниця скандаліста, яка знімала бійку на свій телефон, не помітила відкритий люк і впала в нього. Один із комунальників допоміг жінці вибратися.
За словами прессекретаря поліції Волинської області Ольги Бузулук, чоловік та жінка, які напали на працівників "Луцьктепла", перебували під впливом алкоголю.
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