Петиція про зняття санкцій із Parimatch набрала 25 тис. голосів. Озвучено версії, чому їх наклали, — ЗМІ

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Петиція на сайті Президента України з проханням розібратись в ситуації навколо накладених санкцій на найбільшу українську букмекерську компанію Parimatch набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави. Про це повідомляє видання "Факти".

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 10 березня 2023 року ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони про внесення Parimatch до списку санкцій. "Причини для цього представниками влади так названо і не було. Санкції цим рішенням були накладені на низку російських компаній та фізичних осіб, і Parimatch у цьому списку виявилася єдиною українською компанією", — відзначає видання.

"Ймовірно, РНБО та Президента України ввели в оману та дезінформували зацікавлені особи. Компанія одна з перших, хто виконав усі вимоги держави щодо легальної та чесної роботи на ринку. За два роки до бюджету було сплачено понад 850 млн грн податків та зборів. З початку війни Parimatch припинив діяльність на території РФ, заборонив будь-яке використання бренду. На сьогодні так і незрозуміло, яким чином добропорядний бізнес потрапив до списків санкцій", — йдеться у петиції.

У ній Зеленського просять провести перевірку фактів та причин, на підставі яких на ТОВ "Париматч" було накладено санкції. Тим часом, "Факти" наводять найімовірніші озвучені у публічній площині версії того, чому ж Parimatch — найбільший платник податків серед операторів грального ринку та компанія, яка за рік повномасштабної війни забезпечила українську армію спорядженням на півмільярда гривень — опинився у санкційному списку.

Серед них — версія про переділ ринку, оскільки Parimatch на ньому останніми роками був беззаперечним лідером, який займав у сфері беттингу істотну частку в понад 30%. Одразу після зникнення Parimatch нікуди не зникла величезна кількість його клієнтів, які "перетекли" іншим операторам.

"Виникає підозра у переділі ринку, що саме собою дуже цікавий прецедент часів Зеленського", — пише журналіст Денис Казанський у своїй публікації, а відомий український інвестбанкір Ігор Мазепа додає: "В Україні настав військовий більшовизм".

Не менш правдоподібною, відзначають "Факти", виглядає версія, яку озвучив головний редактор українського Forbes Борис Давиденко, про те, що санкції Parimatch — це помста за боротьбу українського букмекера з російським 1xBet. У публікації наголошується, що Служба безпеки України весь рік, поки ЗМІ та активісти обурювалися виходом на український ринок 1xBet, не звертала на це уваги, але в результаті саме СБУ внесла до списку санкцій Parimatch, яка активно боролася з росіянами.

У квітні цього року СБУ спробувала пояснити причини санкцій на Parimatch. Проте, відзначає видання, ЗМІ висміяли аргументи правоохоронців, оскільки єдине, у чому звинуватили СБУ українського букмекера — це те, що компанії Parimatch на Кіпрі надає секретарські послуги компанія "Intercorp Limited", яка, крім Parimatch, має й інших клієнтів із РФ. "У СБУ це представили так, що Intercorp Limited та її російські клієнти є структурною частиною групи компаній Parimatch", — пишуть "Факти".

Нагадаємо, через накладені санкції на букмекерську компанію Parimatch виявилися заблокованими 250 млн грн її клієнтів, а також було скорочено кілька тисяч її співробітників.