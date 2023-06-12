У Польщі трагічно загинув 14-річний підліток з України, ще один у важкому стані

Внаслідок ДТП за участі трьох авто постраждали 5 людей, серед них двоє українських підлітків, які їхали дорогою на велосипеді.

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У Польщі 11 червня на дорозі в селі Баборово Шамотульського повіту (Великопольське воєводство) стався трагічний випадок. Загинув 14-річний підліток з України, який катався на велосипеді. Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Так, двоє підлітків з України дорогою їхали не велосипеді. Автомобіль Passat врізався в задню частину автомобіля Seicento, який пригальмував перед хлопцями. Після зіткнення Seicento викинуло на зустрічну смугу, де він влетів у ще одне авто. А от Passat за інерцією в'їхав у хлопців.

Внаслідок ДТП постраждало 5 осіб. Усіх їх ушпиталили. Серед них і підлітки з України. За кілька годин у лікарні один із підлітків помер від отриманих травм, інший перебуває у важкому стані.

Поліція встановила, що водій автомобіля Passat був нетверезим. Його затримали. Правоохоронці зараз встановлюють всі обставини, які призвели до нещастя.

Нагадаємо, що у Польщі потяг збив на смерть 18-річного українця, який косив траву неподалік від залізничної колії.

Раніше у Польщі таксист навмисно збив і переїхав велосипедиста з України. Апеляційний суд у Вроцлаві збільшив йому тюремний термін.