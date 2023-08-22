Компанія SOCAR завершила роботи з утеплення ліцею в м. Ірпінь

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Ірпінський гуманітарний ліцей "Лінгвіст" імені Заріфи Алієвої відтепер має теплоізоляцію, що допоможе вирішити проблеми з опаленням будівлі. Триває оздоблення фасаду і вже незабаром кожен бажаючий зможе помилуватися червоною калиною, що здавна символізує для українців рідну землю, та ластівками, які несуть радість та щастя.

Зазначимо, що минулого року компанія SOCAR Energy Ukraine за дорученням Президента Ільхама Алієва провела ремонт цієї школи і завершила всі заплановані роботи до початку нового навчального року. Було повністю оновлено покрівлю будівлі, відремонтовано класні кімнати, а також спортзал та бомбосховище, замінено віконні рами, встановлено нові радіатори опалення, проведено косметичні роботи. Також з метою вирішення проблеми з електрикою загальноосвітня школа була забезпечена генератором.