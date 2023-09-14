Залишалось лише 24 особини: на Волині розстріляли червонокнижного зубра

Порушник був на відстані, яка дозволяла чітко усвідомлювати, в кого відбувається постріл, або ж мав відповідну зброю для стрільби з далекої дистанції.

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Зубра, який занесений до Червоно книги України, вбили на Волині з вогнепальної зброї. Про це у Facebook повідомив "Поліський лісовий офіс", філія ДП "Ліси України".

Відповідний факт підтвердив розтин тіла тварини. Відповідне заключення зробили фахівці комісії, які працювали на місці події.

"Куля пройшла наскрізь", – йдеться у повідомленні.

Відповідні результати означають, що вбивця був на відстані, яка дозволяла чітко усвідомлювати, в кого відбувається постріл. Також браконьєр міг використовувати відповідну зброю. Наразі обставини злочину встановлюють правоохоронці.

Фахівці назвали цей випадок грубим порушенням законодавства та усіх норм моралі.

Зубр є червонокнижною твариною, що означає, наскільки тварина важлива для української фауни. Про нього завжди особливо дбають та оберігають на Волині.

"Поліський лісовий офіс" нагадав, що полювання у період воєнного стану в країні категорично заборонене. Людина з рушницею у лісі у цей час – вже грубе порушення.

За інформацією Ківерцівського національного парку "Цуманська пуща", у 2023 році на Волині (до цього випадку) нараховувалося 24 зубри. З них 2 — цьогорічні особини.

Нагадаємо, у липні браконьєри на Одещині вбили червонокнижну рибу вагою 125 кг. Рибину не вдалося врятувати. За її вбивство порушникам загрожує штраф або ув'язнення на термін до трьох років. У МВС розповіли, що поблизу міста Вилкове, на річці Дунай, прикордонники затримали двох громадян. Чоловіки везли білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина важила 110 кілограмів та мала приблизно 14 кілограмів чорної ікри"