Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності — роз'яснення Мінсоцполітики

Мінсоцполітики вказало умови для призначення пенсій по інвалідності залежно від віку та стажу трудової діяльності.

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Особи, які втратили працездатність, можуть отримати пенсію по інвалідності незалежно від віку за умови наявності достатнього страхового стажу. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Розмір пенсій для осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики пояснило, як розраховують пенсійні виплати людям, які частково або повністю втратили працездатність залежно від наявного страхового стажу:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Пенсіонери з інвалідністю, які втратили працездатність унаслідок воєнних дій, отримують соціальні виплати в такому розмірі:

I група — 525% прожиткового мінімуму;

II група — 360% прожиткового мінімуму.

Для пенсіонерів з інвалідністю, які мають статус ліквідатора аварії на ЧАЕС, передбачено такі соціальні виплати:

I група — 80% середньої зарплати;

II група — 60% середньої зарплати.

Для пенсіонерів з інвалідністю III групи виплати становлять 50% пенсії за віком і залежать від того, працює пенсіонер чи ні. Мінімальна сума пенсії становить:

2 100 гривень — для пенсіонерів, які не працюють;

2 093 гривні — для тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію.

Який стаж необхідний для отримання пенсії по інвалідності

Для осіб, які отримали інвалідність до досягнення пенсійного віку, пенсія призначається за достатнього страхового стажу:

I група — від 1 до 10 років;

II і III групи — від 1 до 14 років.

Кількість необхідного стажу залежить від того, в якому віці людина отримала інвалідність.

Особи, які отримали інвалідність у пенсійному віці, повинні мати щонайменше 15 років страхового стажу незалежно від віку, щоб отримувати виплати по інвалідності.

Від стажу не залежать виплати тим особам, які отримали інвалідність у період проходження строкової військової служби.

Якщо у людини з інвалідністю не вистачає стажу, вона може звернутися в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Соціальні виплати таким людям буде призначено відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

Які документи потрібні для оформлення пенсії по інвалідності

На сайті Пенсійного Фонду України опубліковано список документів, які необхідно надати для оформлення соціальних виплат по інвалідності. До нього входить:

заява про призначення пенсії по інвалідності;

документ, що посвідчує особу (паспорт);

довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків (ІПН);

документ, що підтверджує страховий стаж (трудова книжка);

документи про інвалідність (висновок МСЕК);

дані про заробітну плату (довідка з місця роботи).

Щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву до Пенсійного фонду потрібно подати не пізніше ніж через три місяці з дня встановлення інвалідності.

Нагадаємо, з 1 січня зростуть пенсії. Збільшення прожиткового мінімуму, закладене в проєкті держбюджету на 2024 рік, призведе до зростання пенсій і соціальних виплат.

Раніше Фокус писав, кому з українців підвищать пенсії в листопаді. Завдяки додатковим надбавкам до пенсії українські пенсіонери мають можливість помітно збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, тоді як для інших потрібно надати спеціальні довідки до Пенсійного фонду України.