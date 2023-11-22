Суд підтвердив законність анулювання однієї з ліцензій онлайн-казино Pin-Up

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Київський окружний адміністративний суд відхилив позов ТОВ "Вікторія Софт" (бренд Pin-Up) проти Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Відповідне рішення суд ухвалив 13 листопада, копія опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Суд визнав законним та обґрунтованим рішення КРАІЛ анулювати ліцензію компанії на організацію азартних ігор, передає "Гордон".

"СБУ надано до КРАІЛ інформацію, що свідчить про наявності зв'язку ТОВ "Вікторія-Софт" з російською федерацією, що в свою чергу також підтверджує той факт, що документи подані позивачем разом із заявою для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор містять недостовірні відомості", — йдеться у постанові суду. Адвокати компанії стверджували, що юридична особа ТОВ "Вікторія Софт" зареєстрована на громадянина України, а поняття "фактичного контролю" невизначено законодавством, відтак аргументи СБУ начебто безпідставні. Суд відхилив ці аргументи і повністю став на сторону КРАІЛ та СБУ. Також у постанові суду міститься інформація, що "У листі СБУ містить інформація про перебування позивача на час подання заяви про отримання ліцензії під фактичним контролем громадян російської федерації".

Нагадаємо, в Україні Pin-Up працює через дві юридичні особи — "Вікторія Софт" і "Укр Гейм Технолоджі". 8 листопада КРАІЛ анулював ліцензію ТОВ "Вікторія Софт" через виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання ліцензії. Підставою став лист СБУ від листопада 2022 року. В ньому СБУ надало КРАІЛ дані про російські зв’язки "Вікторія Софт".