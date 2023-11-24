"На кістках друзів": в Маріуполі молодь влаштує "вечірку" в стилі СРСР біля Драмтеатру (відео, фото)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко каже, що підлітки "втратили зв'язок з реальністю". "Святковий захід" хочуть влаштувати вже в неділю, 26 листопада.

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В тимчасово окупованому Маріуполі молодь планує влаштувати "вечірку" в стилі "ретро/СРСР" поблизу Маріупольського драмтеатру, де внаслідок російського теракту, за даними Associated Press, загинуло близько 600 людей. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Навіть молодь в окупації втратила зв'язок з реальністю. Попросту йоб**лась (вибачте, але тут інакше не скажеш)", — пише Андрющенко.

"Святковий захід" підлітки збираються влаштувати у неділю, 26 листопада, в стилі "ретро/СРСР".

"Взагалі, це має бути сходка в стилі ретро/СРСР. Будівля буде. Точну адресу завтра скину (приблизно біля драма)", — наголошує організаторка, котра, як пише радник мера, праворуч на фото одягнена в чорному.

Крім того, в групі "Сходка Мариуроль" зазначають, що у охочих долучитися до "вечірки" адміністрація просить прізвище та ім'я.

"І так, це буде 26 листопада. Час теж завтра скажу", — наголошує дівчина.

Також на "святкуванні" планують "музичний супровід", тож організаторка просить користувачів соціальних мереж написати їй у приватні повідомлення, якщо вони "вміють грати на гітарі та хочуть зіграти щось" на вечірці.

"В Драмтеатрі. На костях власних друзів та сусідів. Тусовку. В стилі СРСР. Ось вони — обличча "Маріупольського синдрому" у всій красі. Це якась невиліковна психична хвороба нового рівня", — додає Андрющенко.

ЗС РФ скинули авіабомбу на Драмтеатр у Маріуполі: що відомо

16 березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, поруч із яким великими літерами було написано "діти". Драмтеатр був бомбосховищем для мирних жителів, зокрема жінок і дітей. На той момент там могли перебувати близько 1,5 тисячі людей.

У березні 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що наказ про бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі віддав уродженець Житомирської області 41-річний Сергій Атрощенко.

4 вересня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в Маріуполі окупанти почали ремонтувати Драмтеатр. За його словами, ворог почав заливати бетоном залишки доказів бомбардування. Андрющенко повідомив, що раніше ЗС РФ використовували термін "відновлення" щодо відбудови Драмтеатру, тоді як потім замінити цей термін на "оновлення".

Нагадаємо, 21 листопада в Маріупольській міській раді повідомили, що ворог не зміг забезпечити місто опаленням. Зокрема, ворог за два роки не зміг замінити знищені комунікації та налагодити мережі. Зокрема, місцеві окупанти у змові з поліцією записують померлих старих людей як безіменних.