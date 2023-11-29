Купили за дивною схемою: заступник голови ОП живе у будинку, який йому не належить, — розслідування

Журналіст Михайло Ткач дізнався, що будинок у Козині, в якому проживає заступник голови ВП Олег Татаров, купили за заниженою вартістю. При цьому родина ексвласника маєтку пов'язана з людьми з оточення Януковича.

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Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров мешкає у маєтку під Києвом, який йому не належить. Нерухомість було придбано за заниженою ціною і продаж відбулася між знайомими особами, що може свідчити про фіктивність такої угоди. Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Ввечері 16 жовтня цього року журналісти "Української правди" помітили в урядовому кварталі Києва двох топпосадовців. Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров, який, подекують, курує всією правоохоронною системою України, перебував у компанії заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека. Вони обида зайшли в двір одного з будинків на вулиці Липській і протягом трьох годин так і не вийшли звідти. Через це медійники припустили, щ зустріч скоріш за все носила не робочий характер.

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За 10 днів після цього журналісти Бігус.інфо оприлюднили гучне розслідування про заступника голови Нацполіції Тишлека. У його дружини знайшли російський паспорт, а самого заступника очільника Нацполіції запідозрили у зв’язках з криміналітетом. Вони зокрема полягають у тому, що заступник голови нацполу мешкає у будинку бізнесмена Віталія Нечипоренка, який є співвласником компанії разом із російським кримінальним авторитетом на прізвисько "Полузверь". Також журналісти з'ясували, що у Нечипоренка є бізнес з таким собі Андріаном Родіним, у якого є проблеми з поліцією.

Також журналісти знайшли спільне фото Нечипоренка і Тишлека, а останнього після оприлюднення розслідування відсторонили від роботи і оголосили про перевірку інформації в ЗМІ, але за даними УП, заступник голови Нацполіції і далі продовжив їздити на роботу. За місяць результати перевірки так і не повідомили.

Увагу журналістів також привернув маєток, де мешкає сам Олег Татаров у закритому містечку в Козині. Вони виявили, що будинок не належить Татарову — його власником є Коваленко Володимир Васильович, який придбав цей маєток у 2021 році за вкілька разів заниженою вартістю — всього за 2 мільйони гривень.

Коваленко придбав цей будинок у громадянки РФ Магакян Сусанни Кайсеровни 1945 року народження. Покупець і продавець обоє родом із Донецької області, а дружина Коваленка, яка здійснювала покупку, є керівником компанії, яка належить родині Магакян, що може свідчити про фіктивність покупки. А сама родина Магакян пов'язана з родиною Ростомян, які є співвласниками "Ретейл Резиденс", на члена родини Ростомяна в 2015 році переписали будинок Януковича.

Власник маєтку телефоном повідомив, що придбав його і потім одразу здав його в оренду Татарову. Чоловік не зміг толком пояснити, як на нього вийшов Татаров і орендував у нього будинок. Він зазначив, що більше маєтків у нього немає. А за комунальні послуги і досі платить родина Магакянів. Сума оренди — 75 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, що нардеп Микола Тищенко, не виключено, записав частину свого майна на свого колегу Сергія Вакальчука. У останнього в один день з'явилося кілька вартісних об'єктів нерухомості.