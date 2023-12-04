Засновник Parimatch заявив про намір віддати третину холдингу: у компанії підозрюють аферу — OSINT-аналітики

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У холдингу Parimatch назріває велика угода: засновник компанії Едуард Швіндлерман готується передати половину своїх акцій, а це приблизно 35% акцій холдингу, фігурантам багатьох кримінальних проваджень, зокрема щодо розкрадання грошей Міністерства оборони України. Про це йдеться у розслідуванні Blackbox OSINT, передає видання "Апостроф".

Угода, яку нібито лобіює гендиректор Parimatch Максим Ляшко, передбачає передачу третини холдингу Олександру Мельничуку та Владиславу Кліщару, які акціонерам Parimatch були представлені співробітниками ЦРУ, європейських спецслужб та інвесторами зі зв'язками в урядах США, Європи та України. Натомість за передачу акцій вони обіцяють Швіндлерману вирішити питання зі зняттям санкцій з Parimatch в Україні та поверненням букмекера на український ринок.

Акціонери та співробітники компанії бачать в угоді потенційну аферу. Кліщар та Мельничук зазначили, що формальним власником акцій Parimatch з їхнього боку буде компанія SARN Energy, яка позиціонує себе консалтинговою фірмою зі зв'язками в американській адміністрації. У Чехії SARN Energy знають у зв'язку з аферами. Як писали чеські ЗМІ, укладаючи угоди SARN Energy, не виконавши договору, починає вимагати гроші у компаній і подає до американських судів з метою тиску на бізнес. Як повідомляє видання "Parlamentnilisty", SARN EnergyХ навіть намагалися шантажувати словацьку державу після справи із шахрайською придбаними акціями Transpetrol.

Також аналітики пишуть, що Владислав Кліщар нібито був підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом розбою в центрі Києва у 2015, коли він ймовірно з сином Леонідом напали на водія Daewoo Lanos та відібрали у нього сумку із 70 тис дол. З 2007 по 2012 Кліщар був помічником нардепа від Партії регіонів Олександра Єдіна, пов'язаний із Сергієм Лекарем — колишнім головою апарату МВС часів Януковича. Дружина Кліщара Наталія Мінська — громадянка РФ, має реєстрацію в Москві, володіє нерухомістю в Росії, де була підприємцем. З грудня 2022 по вересень 2023 Кліщар був членом наглядової ради словацької компанії SEVOTECH — ця компанія стала фігурантом справи щодо розкрадання грошей Міноборони України. МО перерахувало майже 1,34 млрд грн компанії "Львівський арсенал" за постачання 100 тисяч артилерійських мін, та перерахувала гроші SEVOTECH, після чого гроші зникли, не дійшовши кінцевого постачальника — хорватської Elmech Sintermak, а Міноборони не отримало товар. Кліщар може бути причетний до схеми розкрадань в Одеському припортовому заводі: він виступав засновником чеської фірми EPI Group s.r.o., яка купила в ОПЗ за заниженими цінами ільменітовий концентрат, після чого перепродала його за ринковими цінами компанії Дмитра Фірташа "Єкрейніан Кемікал Продактс", що знаходиться в окупованому Криму.

У Parimatch підозрюють, що нові акціонери можуть вивести базу даних гравців, софт для роботи букмекера лотерейним компаніям, оскільки син Владислав Кліщар Леонід Кліщар мав зв'язок з "Українською національною лотереєю" (УНЛ) та "Спортлото". Наразі у Верховній Раді розглядається законопроект щодо надання пільг лотерейним компаніям на отримання ліцензій онлайн-казино та букмекера.

В березні 2022 Рада національної безпеки та оборони України наклала санкції на Parimatch.