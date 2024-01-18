Не взяв із собою телефон: українець в Польщі "підняв на ноги" поліцію та авіацію

Чоловік пішов з дому, не взявши з собою мобільного телефону, а коли за кілька годин так і не повернувся, його родичі вирішили звернутися по допомогу.

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У Польщі зник 73-річний громадянин України. Він пішов прогулятися поблизу гір і заблукав. Пенсіонера знайшли за 20 км від дому. Про інцидент повідомляється на сайті місцевої поліції.

Подія сталася в Малопольському воєводстві. До поліції надійшло повідомлення про зникнення 73-річного громадянина України, який проживав у місцевості Ритро Новосондецького повіту.

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Чоловік вранці пішов з дому, не взявши з собою мобільний телефон. Коли за кілька годин він не повернувся, занепокоєні родичі вирішили звернутися по допомогу до правоохоронців. Поліція та кілька рятувальних загонів з найближчих населених пунктів одразу почали пошуки зниклого чоловіка. Територію, де він орієнтовно міг перебувати, прочісували як з землі, так і з повітря.

Правоохоронці до вечора шукали українця, але так і не знайшли. Наступного ранку пошуки продовжили. Лише після обіду стало відомо, що українець знайшовся. Він пішки горами здолав понад 20 км і вийшов до міста Щавниця в Новотарському повіті. Він перебував у задовільному стані.

Нагадаємо, що у Польщі українець зекономив на ночівлі і ледь не загинув. 58-річний громадянин України вирішив переночувати в позиченому автомобілі. Він час від часу вмикав двигун, щоб зігрітися.

Раніше повідомлялося, що в місті Освенцім у Польщі у ванній без ознак життя знайшли 46-річну громадянку України. Поліцію викликала її донька.