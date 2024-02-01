"Державна таємниця": Арестович прокоментував свій виїзд з України (відео)

За словами колишнього радника глави ОП, у США його нібито запросили для консультування з питань надання допомоги Києву.

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Колишній позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував інформацію про свій виїзд з України. У своєму Telegram-каналі він опублікував фрагмент інтерв'ю, у якому журналістка його запитує про те, як він виїхав з України.

Арестович зазначив, що в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), коментуючи його виїзд з України, заявили, що це державна таємниця.

"З депутатської групи чи то Порошенка ["Європейська солідарність"], чи то "Голос", не пам'ятаю вже, направили запит до Держприкордонслужби, як виїхав Арестович. ДПСУ опублікувало відповідь у соціальних мережах і там було написано — державна таємниця.... Ну, якось виїхав, проблем на кордоні не було. [Виїхав] законно, звичайно", — прокоментував інформацію про виїзд з України Олексій Арестович.

За його словами, у Сполучених Штатах Америки у нього є "кілька програм", які нібито пов'язані з наданням допомоги Україні.

"Ми знаємо, наскільки була проблематичною допомога Україні. І можна сказати так, що моя діяльність мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги", — заявив Арестович.

За його словами, на обговореннях із різними представниками парламенту, його представляли як незалежного експерта по Україні.

"Їхня політична культура дуже любить збирати інформацію з різних джерел. Звичайно, посольство України робить величезну роботу, як і наша дипломатія, Офіс президента, сам президент, але я приїхав на запрошення, не сам", — додав Арестович.

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Виїзд Арестовича з України

1 лютого видання NGL.media повідомило, що колишній позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович залишив територію України після отримання листа від Головного управління розвідки Міністерства оборони України й відтоді не повертається. Повідомляли, що представники ГУР не відповіли на запити NGL.media протягом двох тижнів.

Того ж дня в ГУР заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. У розвідці зазначили, що ГУР не надавало Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон".