Українка засвітилася у скандалі з британським платіжним сервісом PayFuture, — експерт

Закі Фарук навмисно збанкрутував компанію, щоб не віддавати борги, вважає Віталій Кулик.

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Власником британської платіжної системи PayFuture виявився відомий шахрай Закі Фарук, який обікрав клієнтів на 3 млн фунтів. Допомогу Фаруку, якому заборонено офіційно працювати у Великій Британії, надає цивільна дружина — українка Олена Смірнова. Саме на неї зареєстрована материнська компанія, що володіє цим платіжним сервісом. Про це пише політичний експерт та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у блозі на сайті "Цензор", передає УНІАН.

"В Британії набирає обертів скандал навколо одіозного бізнесмена Закі Фарука, який "полегшив гаманці" своїх контрагентів на 3 млн фунтів. Йому заборонили займатися бізнесом до липня 2024 року. Втім, його це не зупиняє. Він впевнено просуває на ринки Індії, Пакистану, Філіппін та інших країн, які розвиваються, свою платіжну систему PayFuture. Попри заборону, материнська компанія, яка володіє цим платіжним сервісом, має британську прописку. І, як зазначають розслідувачі, мало хто знає, що контролювати PayFuture Закі допомагає киянка Олена Смірнова", — зазначає автор блогу.

За його словами, Закі Фарук навмисно збанкрутував компанію, щоб не віддавати борги.

"Як повідомляють, Закі Фарук, який в усіх своїх соцмережах називає себе співвласником PayFuture, обікрав клієнтів, партнерів та банки в компанії, в якій пропрацював 22 роки — COMPUTRAD (EUROPE) LIMITED — на 3 млн фунтів. З 2009 року основний профіль Computrad — ІТ-рішення для верифікації та ідентифікації користувачів сервісів онлайн-ігор та онлайн-казино. COMPUTRAD ліквідували у 2017 році через неможливість розрахуватися з кредиторами. Аферист визнав провину, про що свідчить його підпис у звіті ліквідаторів. Сухим з води вийти не вийшло — Закі дискваліфікували на 7 років за недобросовісну поведінку, позбавивши права обіймати керівні посади в компаніях та вести бізнес до липня 2024 року", — продовжує політолог.

В британському реєстрі можна побачити, хто насправді володіє PayFuture.

"Дивимось у британський реєстр і розуміємо, що це не просто лайк пересічного клієнта. Олена Смірнова з 7 лютого 2023 року є директором компанії під назвою, яка, на диво, вказує на самого Закі — 9786 Zaki Limited (14645620). В тому ж реєстрі дізнаємося, що ця фірма є власником 50% PAYFUTURE HOLDINGS LIMITED — материнської компанії, яка володіє платіжним сервісом PayFuture. Експерти вважають, що сумнівів немає — Смірнова керує і володіє компанією, яка прямо вказує на приналежність до Zaki Farooq", — вважає Віталій Кулик.

За словами експерта, наведені дані свідчать про те, що Смірнова відіграє роль номінального власника компанії-акціонера PAYFUTURE HOLDINGS LIMITED та забезпечує інтереси Zaki Farooq в цьому бізнесі. Крім того, вона допомагає йому таким чином обходити накладені обмеження.

"Адреса реєстрації компанії Олени Смірнової — 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — збігається, на диво, з адресою Закі у Британії, де відображений факт його дискваліфікації як підприємця. А ще в деяких архівних твітах Zaki Farooq збереглися геомітки про допис повідомлень саме з цього лондонського району Hounslow. Тому ми можемо припустити, що це було чи є його фактичним місцем проживання у Лондоні. А разом з ним і Олени Смірнової. Чому ми зацікавилися цією темою, бо існує ймовірність сумнівних операцій PayFuture з криптовалютами в українському сегменті та використання цієї системи для виведення капіталів з України. А це вже питання національної безпеки", — резюмує Віталій Кулик.