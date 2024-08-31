"Я змінюю не обкладинку: я змінюю життя": унікальний пластичний хірург Віктор Кемкін про свій досвід, пацієнтів і філософію

Кожна жінка мріє про ідеальну фігуру, і багато хто заради досягнення бажаного результату вирушає в клініки пластичної хірургії, щоб за допомогою фахівців реалізувати свої найзаповітніші бажання.

Віктор Кемкін — абдомінопластика є мистецтвом, а не просто операціями. Так говорить пластичний хірург, який входить до топ 15 у своїй категорії. Віктор не просто здійснює мрію жінок, а й дарує своїм пацієнтам нове життя, де немає місця сумнівам у собі, а є впевненість, натхнення і бажання підкорювати світ.

Головна спеціалізація Віктора Володимировича — абдомінопластика циркулярна. Іншими словами, це кругова підтяжка тіла. Він — один із двох унікальних фахівців в Україні, які проводять такі операції на найвищому рівні.

- Вікторе, ви один із тих хірургів, про яких знають далеко за межами України. У чому складова вашого успіху?

Напевно, в тому, що я не продаю операції, а займаюся мистецтвом. За роки практики я прийшов до концепції жіночого естетичного силуету. За допомогою знання "золотого перетину" ми отримуємо гарний результат, про який спочатку мріють наші пацієнти.

- Віктор Кемкін — абдомінопластика ваша спеціальність. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що собою являє абдомінопластика, і чим відрізняється звичайна абдомінопластика від кругової?

Абдомінопластика — це операція, яка спрямована на висічення надлишків шкіри і жирових відкладень, що утворилися на животі. Тобто якщо ми говоримо про звичайну абдомінопластику — то це просто підтяжка живота, розв'язання питання в одній площині, а жир на спині та боках нікуди не дівається. Але навіть якщо ми проведемо ліпосакцію, це не вирішить естетичну сторону питання такої операції, оскільки шкіра починає провисати ще більше, а на стегнах з'явиться додатковий целюліт.

І тут ми підходимо до питання про те, у чому відмінність циркулярної абдомінопластики.

Кругова абдомінопластика (її ще називають 3D-пластикою, підтяжкою живота на 360 градусів, нижнім боділіфтингом) — це складніша хірургічна процедура. Вона полягає в тому, щоб відновити м'язово-апоневротичний каркас передньої черевної стінки, відкоригувати шкірно-жирові надлишки, усунути птоз сідничної ділянки, сформувавши округлі контури за допомогою ліпофілінгу сідниць, а також відновити гармонійну талію з плавним переходом від поперекової до стегнової ділянок. Тобто зробити тіло не просто "худішим", а й естетично красивим.

У більшості випадків проводять абдомінопластику з перенесенням пупка, щоб забезпечити найбільш природний вигляд живота після операції, усунення діастазу, навіть ліпомоделювання.

Простіше кажучи, щоб зробити ідеальну фігуру, необхідно одразу "натягнути" шкіру, прибравши все зайве, а потім вже формувати красиві лінії та вигини. Для мене як для хірурга тіло — це скульптура, яку я перетворюю на витвір мистецтва.

До речі, зазначу, що, за статистикою, боділіфт роблять у 10 разів рідше, ніж абдомінопластику, але водночас у більшості жінок не тільки живіт є проблемною зоною. Супутниками йдуть обвисання сідниць, жирові складки на спині та попереку. Боділіфтинг — складніша операція, дорожча, але і її результати кардинально відрізняються від простої абдомінопластики.

- Кому показана ця операція?

- Людям, які скинули велику вагу, внаслідок чого утворилося обвисання шкіри (на животі, спині, стегнах), фартухоподібне опускання живота, жінкам після пологів, які не можуть прибрати живіт, тим, хто переніс операції зі зменшення шлунку і, знову ж таки, втратив вагу. Природний пноз (обвисання) шкіри і сідниць з віком теж ніхто не відміняв. Усі ці зміни крадуть красивий жіночий силует.

Після нашої операції наші пацієнти знаходять пружне красиве тіло, а разом з ним — радість від зовнішніх змін.

- Віктор Кемкін — абдомінопластика це більше для жінок і дівчат?

- Ні, звісно! Є й чоловіки. Багато з них хочуть підтягнути тіло після того, як скинули вагу в спортзалі, наприклад, а з обвисанням шкіри не можуть впоратися. Естетична привабливість — це доля не тільки прекрасної половини людства.

- Кому протипоказана абдомінопластика, Віктор Кемкін?

- Людям з онкологією, цукровим діабетом, порушенням згортання крові, серцево-судинними захворюваннями, проблемами зі щитоподібною залозою, психічними відхиленнями. Також не можна робити такі операції, коли є хронічні захворювання в стадії загострення.

- Добре. Віктор Кемкін — абдомінопластика досить складна операція. Як ви визначаєте, чи можна її робити людині, чи ні?

- Перед операцією пацієнт проходить у нашій клініці лабораторні та інструментальні обстеження й огляд фахівців, починаючи з ендокринолога і закінчуючи терапевтом і гінекологом. Якщо у людини є проблеми з судинами, її оглядає судинний хірург.

- Віктор Кемкін — абдомінопластика дає нове тіло. А за вашими словами, нове тіло — нове життя. Розкажіть, будь ласка, про найпам'ятніші історії своїх пацієнтів зі щасливим кінцем.

- Їх було дуже багато. До мене дуже часто приходять дівчата і жінки з психологічними блоками. Вони себе приховували, не ходили на пляж, соромилися носити відкриті купальники і навіть перед чоловіком не могли нормально роздягнутися. Після операції ж зміни колосальні. Пацієнти буквально починають нове життя і навіть деякі починають вести акаунти в соцмережах, щоб показувати своє красиве тіло.

Одна з моїх колишніх пацієнток якось зізналася, що після нашої операції почала заробляти на OnlyFans понад $15 тисяч, бо просто в захваті від фігури і з гордістю демонструє її.

- Який середній вік ваших пацієнтів, якщо не секрет?

- Від 24 до 70+. Люди хочуть бути красивими в будь-якому віці. Що стосується вікових рекомендацій, то тут немає чітких рамок. Усе залежить від птозу шкіри. Буває так, що дівчата худнуть у 22-24 роки, і в них починає обвисати шкіра. Це їх дуже сильно бентежить. Тому ми вирішуємо питання не тільки хірургії, ми змінюємо людям психологію.

- Віктор Кемкін — абдомінопластика популярна тільки серед наших громадян, чи є й ті, хто приїжджає з-за кордону?

- Так, дуже багато.

- Чим це зумовлено?

- Унікальністю та якістю нашої роботи.

- А чи доводилося вам переробляти або доробляти роботу своїх колег?

- Безумовно. Я неодноразово оперував пацієнтів, яким, наприклад, зробили просту абдомінопластику і все. Але іноді цього недостатньо, і особливого естетичного ефекту від такої операції немає. У мене була, наприклад, пацієнтка, яка пройшла через підтяжку живота, але їй не провели усунення діастазу. У нашій клініці ми зробили їй нижній боділіфтинг, ліпосакцію, ліпомоделювання спортивного живота, сформували новий пупок і провели ліпомоделювання сідниць. Її фігура перетворилася до невпізнання.

- Багато хто утримується від походу до пластичних хірургів, вірячи в те, що обвислий після схуднення живіт вони зможуть прибрати за допомогою фізичних вправ і повернути собі пружний прес. Віктор Кемкін — абдомінопластика часто програє чудо-кремам і різного роду обгортанням. Що ви думаєте з цього приводу?

- Шкіра, яка розтягнулася, не "згорнеться" назад до вихідних параметрів, особливо, якщо людині вже далеко за 20. І тонус не той, і діастаз нікуди не дінеться. Креми і компреси — теж мимо. Спортзал також цю проблему глобально не вирішить. Тому, якщо хочеться знайти тіло мрії, — пряма дорога до нас.

- Що змінилося у вашій роботі з початком війни в Україні?

- З початком війни побільшало пацієнтів, які хочуть отримати результат тут і зараз, не відкладаючи на потім.

- Вікторе Кемкін — абдомінопластику вже робили комусь із громадян, які постраждали від бойових дій?

- Звісно! Ми оперували жінок і чоловіків, які постраждали від осколкових поранень обличчя і тіла, від опіків тощо.

- Як майбутнім пацієнтам вибрати справжнього професіонала серед безлічі пропозицій? Адже Інтернет буквально забитий рекламою клінік і послуг у сфері пластичної хірургії.

Обов'язково дивіться відео роботи хірурга. Фотографії можна підробити, а ось із записом це малоймовірно. Також читайте відгуки клієнтів. У кожного досвідченого лікаря є свої сторінки в соцмережах і/або сайт.

Віктор Володимирович Кемкін — досвідчений пластичний хірург, який вже шість років веде успішну практику. У нього за плечима — навчання, курси та стажування в Україні та за кордоном. Він пройшов стажування в Essen Uni Дюссельдорф, що дало йому змогу отримати додатковий досвід і знання від найкращих фахівців у галузі. Доктор постійно прагне до досконалості і застосовує найсучасніші методи і техніки у своїй практиці, щоб забезпечити своїм пацієнтам високоякісні результати і безпеку. Кемкін є чинним членом ESMO (Європейське товариство медичних онкологів), ВАПРЕХ (Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів) і ISAPS (Міжнародна асоціація естетичних пластичних хірургів).

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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