Експерти назвали бензин яких АЗС може шкодити генераторам

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Бензин з надлишковим вмістом спирту (так званий спиртовий бензин), на переконання директора випробувального центру паливно-мастильних матеріалів Миколи Худолія,– найбільш шкідливий для бензинових генераторів. Зокрема, він може викликати корозію і забруднення в паливній системі, що знижує ефективність роботи генератора. Про це пише видання Деньги.ua, наводячи поради експертів щодо подовженої служби генераторів.Так звані спиртові бензини, на переконання директора випробувального центру паливно-мастильних матеріалів Миколи Худолія, найбільш шкідливі для бензинових генераторів. Про це пише УНІАН.

"При концентрації спирту до 10%, як у разі з паливом марок Е5 або Е10, двигун може функціонувати відносно стабільно. Але у жодному разі це не має бути Е30 чи Е40. Генератори з карбюраторними системами живлення, які не мають зворотного зв'язку з лямбда-зондом, менш чутливі до такого пального, порівняно з інжекторними системами, і наявність великої кількості етанолу спричиняє проблеми", — пояснює експерт.

Також спиртові бензини можуть викликати корозію і забруднення в паливній системі, що знижує ефективність роботи генератора, пишуть Деньги.ua.

Автори матеріалу нагадали, що нещодавнє розслідування "Апостроф TV" виявило у зразках бензину з "БРСМ-Нафта", МOTTO і Luxwen вміст спирту 25-35%, хоча він продавався як звичайний бензин А-95. У "комплекті" йшли перевищення показників сірки, бензолу й підвищений вміст кисню (перша ознака додавання великих обсягів спирту).

Микола Худолій наголосив, що окремі мережі реалізують бензин із високим вмістом спирту, але не роблять належного маркування.

"Пальне з вмістом спирту або інших відновлювальних джерел до 30% має бути відповідно промарковане і продаватись під своєю маркою", — зазначив він.