Между спортом и классикой: Залужный показал новое фото с женой

Колишній головнокомандувач ЗСУ періодично публікує сімейні фотографії. Цього разу подружжя зробило новий знімок в одному з ліфтів Лондона.

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав у Facebook нову фотографію з дружиною Оленою. Подружжя зробило кадр в одному з ліфтів Лондона.

Залужний обрав стиль, наближений до класичного: темні штани й легка куртка. Олена Залужна віддала перевагу спортивному варіанту: короткі лосини, білі кросівки і світла куртка з капюшоном.

Користувачі соцмереж обсипали пару компліментами

Дипломат вирішив не підписувати фото, у коментарях користувачі соцмереж захопилися парою.

"Як молодята! Красива пара, захоплюємося. Щирі, справжні, найкращі. У наш час тотальної брехні та підміни понять дуже важко зустріти справжніх людей, але ви справді справжні українці", — зазначали користувачі.

Валерій Залужний не вперше демонструє фотографію з дружиною: 24 липня він привітав її з днем народження і опублікував сімейну фотографію. А в серпні колишній головком показував знімок у ділових костюмах, імовірно, зроблений на офіційному заході у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася фотографія Залужного з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе. Останньому приписують роман з українською співачкою Тіною Кароль.

У лютому 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський 7 березня призначив його послом України у Великій Британії.