Эротические фото на еврейском кладбище: молодежь "отметила" Хэллоуин под Львовом
Дівчата знімали відверті кадри посеред могил на одному з найбільших в Україні кладовищ. Єврейські надгробки вони використовували як реквізит, чим викликали обурення громадськості.
Молодь вирішила влаштувати еротичну фотосесію на єврейському кладовищі в Бродах Львівської області на Геловін. Дівчата та юнак знімали кадри посеред могил, повідомили місцеві Telegram-канали.
Дівчата в спідній білизні позували на тлі надгробків, молодий чоловік також брав участь у процесі. Вчинок викликав обурення в соціальних мережах.
Об'єднана єврейська громада України заявила, що еротичну фотосесію в Бродах було зроблено ще 2020 року, але публікації у ЗМІ про неї з'явилися тільки 7 листопада 2024 року.
"Безвідносно року проведення фотосесії, вона є оскверненням цвинтаря та проявом зневаги до похованих". — зазначили там.
Головне управління Національної поліції України у Львівській області заявило про перевірку за фактом осквернення могил. Поліцейські дізналися про подію 8 листопада, коли моніторили соціальні мережі.
"По завершенню перевірки буде надано відповідну правову оцінку", — заявили в поліції.
Єврейський цвинтар у Бродах — один із найбільших в Україні, він займає площу до 10 гектарів. Загалом на кладовищі налічується понад 8 000 могил. Серед них є поховання жертв нацистського режиму під час Другої світової війни.
Нагадаємо, в Україні можна замовити послугу гроботерапії, щоб відчути себе "щасливим небіжчиком". Ціна "задоволення" стартує від 5 000 доларів, за цю суму можна зробити будь-яку конфігурацію похорону.
На Личаківському кладовищі у Львові 20 жовтня жінка пошкодила вази з квітами і лампадками на могилах загиблих українських військових. Загалом їй вдалося побувати на 40 могилах.