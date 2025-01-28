Мінрозвитку ігнорує позицію бізнесу у питанні тарифів Укрзалізниці, попри ризик зупинки великих підприємств, які наповнюють бюджет, – Метінвест

Related video

Міністерство розвитку громад та територій України не підтримує діалог з українським бізнесом і не реагує на заклики реформувати Укрзалізницю, попри її неефективну роботу. Натомість відомство розглядає пропозицію монополіста щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення, яке може завдати серйозного удару по економіці. Про це заявив керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз, повідомляє РБК-Україна.

"У нас є діалог з Укрзалізницею — ми спілкуємося, отримуємо коментарі. Але менеджмент Укрзалізниці відповідає за те, щоб Укрзалізниця наповнювалася грошима, і якщо вони мають можливість підвищити монопольні тарифи, вони це зроблять. Саме для регулювання цих питань і існують є Мінрозвитку та Кабмін — вони мають прийняти рішення, що важливіше для держави. Але Мінрозвитку закрите повністю. Туди прийшов новий міністр, і у нас взагалі відсутній діалог з відомством. Але, якщо він ухвалить рішення про підвищення тарифу так, як хоче Укрзалізниця — це стовідсоткова гарантія, що вся галузь буде і далі знижувати виробництво та закривати підприємства, що вдарить по Бюджету України", — зауважив Водовіз.

Він також підкреслив, що бізнес неодноразово закликав уряд та профільне міністерство реформувати Укрзалізницю та допомогти їй позбавитися від збиткових активів.

"У Укрзалізниці є багато малодіяльних станцій — ті, що розміщені далеко, і через які їде один потяг в тиждень. Але цю станцію не можуть закрити, тому що біля неї є якесь підприємство. Таких станцій — більше 300. І реально за них платить весь великий бізнес. У мене питання: якщо наша руда їде прямим маршрутним поїздом з Кривого Рогу в Одесу майже без зупинок, то чому ми маємо оплачувати ці малодіяльні станції? Адже через це ми втрачаємо конкурентоздатність на зовнішніх ринках", — підкреслив він.

Як відомо, Наглядова рада Укрзалізниці погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Проти цього рішення виступили всі учасники ринку, серед яких — Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата.

Так, в ЕВА нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи в 2021 та на початку 2022, а потім ще на 70% в середині 2022 року, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на +140%, коксу та зернових на +95%, металу на +70%. І через це Укрзалізниця втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт. Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.