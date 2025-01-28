Авто з пробігом у кредит: маркетплейс Ponova by OTP Bank масштабується і вже пропонує понад 200 тис. моделей

Автомобільний маркетплейс Ponova by OTP Bank менш ніж за пів року подвоїв до понад 200 тисяч моделей кількість автомобілів з пробігом різних брендів та цінових сегментів. Усі вони доступні для покупки у кредит в АТ «ОТП БАНК», розповів Product Owner автомобільного маркетплейсу Ponova by OTP Bank Микита Алфьоров.

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Ви можете знайти авто з пробігом від найпопулярніших марок: Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, Mazda, Kia, Chevrolet, Ford, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Renault та багато інших. Продаж цих машин став ще доступнішим завдяки нашій партнерській мережі, яка охоплює 550 автомайданчиків у 45 містах України.

"Покупка у кредит відкриває нові можливості для вибору авто та дозволяє придбати омріяну машину вже зараз, не відкладаючи на потім. Маркетплейс Ponova by OTP Bank зробив процес оформлення кредиту максимально простим. За допомогою спеціального бота ви можете за 1 хвилину розрахувати суму фінансування, і це без зайвих дзвінків та бюрократії. Лише у кілька кліків ви отримуєте попереднє рішення", – розповів Микита Алфьоров.

Щоб дізнатися доступну суму для покупки авто, скористайтесь зручним ботом Ponova bot у Telegram. Відповівши на кілька простих запитань, ви отримаєте попередній розрахунок суми фінансування. Для остаточного оформлення угоди про купівлю необхідно звернутися до будь-якого відділення ОТП БАНК.

Ponova by OTP Bank пропонує підтримку персонального менеджера, який супроводжуватиме вас на кожному етапі:

• допомога з підбором авто під ваші потреби;

• узгодження умов фінансування;

• проведення тест-драйву;

• організація технічної перевірки автомобіля на СТО перед покупкою;

Технічна перевірка на СТО проводиться за 27 параметрами. Її результати будуть оформлені у детальний звіт, який протягом доби нададуть покупцеві.

Ponova by OTP Bank постійно розширює мережу партнерів по всій країні, пропонуючи дедалі більше авто з пробігом у кожному з регіонів України. В онлайн каталозі доступний широкий асортимент автомобілів різних категорій, технічних характеристик і вікових груп, що дозволяє знайти ідеальний варіант під ваші потреби. Зручні фільтри маркетплейсу допоможуть швидко підібрати машину за ключовими параметрами, такими як бренд, модель, вартість або рік випуску.

Також маркетплейс пропонує різноманітні знижки на автомобілі від партнерів. Для покупців, які придбають авто в кредит через маркетплейс Ponova by OTP Bank, постановка транспортного засобу на облік є безкоштовною.

Деталі за посиланням. Інформація про умови кредитування авто з пробігом тут.