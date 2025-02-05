Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Главу церкви в Одеській області Полещука підозрюють у крадіжці грошей у знайомої, — ЗМІ

Related video

Голова релігійної громади Свято-Олексіївської церкви Одеської єпархії Української православної церкви Павло Полещук, який також обіймає посаду глави Відділу з благодійності та соцслужіння цієї єпархії, підозрюється в заволодінні грошима довірливої знайомої. Шахрайську схему він міг втілити разом зі ще однією знайомою, пише видання Ua.news.

Очільника релігійної громади підозрюють у виманюванні 321 тисячі грн у довірливої знайомої, якій розповів про бажання побудувати церкву з повітовою аркою до неї, для чого потрібно розробити проєкт. Як наголошується в матеріалі, навіть на етапі проєктної документації план не було реалізовано, оскільки у підозрюваних не було підстав для початку будівництва споруди. Але плату за розробку проєктної документації представник релігійної громади в Одеській області разом зі спільницею взяли.

Видання пише, що жінка передала спочатку 51500 грн під розробку проєктної документації, а потім ще 270 тисяч грн. Щоразу під час передачі коштів їй залишали відповідну розписку. Але згодом Голова релігійної громади Свято-Олексіївської церкви так і не представив розроблений проєкт храму та в'їзної арки. Тоді ошукані жінки звернулися до правоохоронних органів.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Тепер учасникам шахрайської схеми загрожує термін ув'язнення строком від трьох до п'яти років.