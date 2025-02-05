Главу церкви в Одеській області Полещука підозрюють у крадіжці грошей у знайомої, — ЗМІ

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Голова релігійної громади Свято-Олексіївської церкви Одеської єпархії Української православної церкви Павло Полещук, який також обіймає посаду глави Відділу з благодійності та соцслужіння цієї єпархії, підозрюється в заволодінні грошима довірливої знайомої. Шахрайську схему він міг втілити разом зі ще однією знайомою, пише видання Ua.news.

Очільника релігійної громади підозрюють у виманюванні 321 тисячі грн у довірливої знайомої, якій розповів про бажання побудувати церкву з повітовою аркою до неї, для чого потрібно розробити проєкт. Як наголошується в матеріалі, навіть на етапі проєктної документації план не було реалізовано, оскільки у підозрюваних не було підстав для початку будівництва споруди. Але плату за розробку проєктної документації представник релігійної громади в Одеській області разом зі спільницею взяли.

Видання пише, що жінка передала спочатку 51500 грн під розробку проєктної документації, а потім ще 270 тисяч грн. Щоразу під час передачі коштів їй залишали відповідну розписку. Але згодом Голова релігійної громади Свято-Олексіївської церкви так і не представив розроблений проєкт храму та в'їзної арки. Тоді ошукані жінки звернулися до правоохоронних органів.

Тепер учасникам шахрайської схеми загрожує термін ув'язнення строком від трьох до п'яти років.