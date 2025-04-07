Скандал у Луцьку: водій відомої служби таксі схиляв клієнтку до інтиму, — ЗМІ

Луцький водій, що працює у компанії Bolt, під час одного з викликів вчинив проти волі клієнтки образливі дії сексуального характеру. На це жінка викликала патрульних, які відреагували на інцидент. Справу розглянув Луцький міськрайонний суд.

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Сам інцидент трапився 18 січня, як йдеться у матеріалах справи, що надійшли до суду з управління патрульної поліції області.

Водій Юрій приїхав на ранковий виклик у межах Луцька: близько 08:00 години він мав забрати клієнтку та доставити її до пункту призначення. Натомість, коли пасажирка сіла до автомобіля, він почав проявляти до неї незвичайний інтерес.

У матеріалах справи йдеться про те, що водій "вчинив проти бажання" жінки "образливі дії сексуального характеру". Як зізналася клієнтка правоохоронцям, Юрій спершу робив непристойні коментарі щодо її зовнішності, а потім і зовсім запропонував вчинити дії інтимного характеру. При цьому сама жінка такого бажання не висловлювала та не спонукала водія до таких пропозицій.

Після того, як водій почав пропонувати послуги інтимного характеру, пасажирка вирішила зателефонувати до поліції. Патрульні прибули на місце, вислухали скарги та склали на чоловіка адміністративний протокол за частиною 1 статті 173-7 КУпАП (про сексуальне домагання).

Сам чоловік визнав свою провину, що підтверджує його письмова заява.

Невдовзі справу розглянув Луцький міськрайонний суд. У підсумку водія оштрафували на 1360 гривень, а також зобов'язали заплатити 605 гривень до державної казни.

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