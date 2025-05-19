Хворіє на епілепсію: у ЦПД спростували інформацію про побиття чоловіка ТЦК у Одесі

Місцеві ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко повідомляли, що співробітники ТЦК нібито побили чоловіка та довели до епілептичного припадку, покинувши його на вулиці.

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Цю інформацію спростували у Центрі протидії дезінформації.

Там нагадали, що у Telegram-каналах зʼявилося відео, на якому невідомий чоловік лежить посеред дороги на вулиці Незалежності в Одесі. У підписах до відео стверджувалось, що чоловіка нібито побили працівники патрульної поліції і ТЦК та СП. Так, про це написав Олексій Гончаренко, народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність".

"Пишуть, що в Одесі посеред дороги лежить побитий чоловік у судомах. За словами місцевих, це зробили ТЦК. Його "пакували" так, що довели до епілептичного нападу. А потім просто зникли. Людину залишили лежати на асфальті, як непотріб. Швидку йому викликали вже мешканці. Це — мобілізація? Ні. Це — приниження й знущання", — написав він у пості в соцмережах.

Допис Олексія Гончаренка Фото: скриншот

В Центрі протидії дезінформації стверджують, що "після верифікації інформації в Національній поліції України, яка поспілкувалася безпосередньо з чоловіком", з'ясувалось, що у постраждалого діагностовано епілепсію.

"Після вживання алкоголю він упав на землю. Згодом його знайшла жінка, яка й викликала бригаду швидкої допомоги. Отже, інформація про його побиття працівниками УПП і ТЦК та СП — не відповідає дійсності", — резюмували в Центрі.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи інцидент у Одесі, публічно поставив пуд сумнів право ТЦК носити "піксель". Він звернувся до Кабінету міністрів та Міноборони з проханням розробити для працівників ТЦК окрему форму, відмінну від форми ЗСУ. У своєму дописі в соцмережі він заявив, що "ТЦК не мають носити піксель" і що "військові стали соромитись одягати піксель", оскільки "люди розбігаються в різні боки, тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки".