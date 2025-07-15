Казино, дропи і мільйони: у справі активіста Гусакова спливли підозрілі перекази

Назарію Гусакову, який став фігурантом кількох кримінальних проваджень, закидають участь у схемах відмивання грошей через підставних осіб і гральні сервіси. Журналісти отримали документи, що підтверджують масові перекази на його рахунок, схожі на типову схему "дроп-конвертація-готівка".

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Як повідомляє РБК-Україна, у розпорядженні журналістів опинилися документи, які вказують на підозрілу фінансову активність львів’янина Назарія Гусакова, зокрема отримання десятків однакових переказів від імовірно підставних осіб та подальше виведення коштів через гральні сервіси.

Протягом 2021 року на банківський рахунок, оформлений на Гусакова Назарія Олеговича, регулярно надходили перекази у розмірі понад 25 тисяч гривень кожен. Гроші перераховували фізичні особи з іменами, які здебільшого мають іноземне походження, що може свідчити про використання так званих "дропів" – підставних осіб для приховування реальних джерел коштів.

Скріншот із джерел РБК-Україна Фото: РБК-Україна

Після надходження коштів частина з них системно виводилася через онлайн-платформи, пов’язані з гральним бізнесом. У документах зафіксовано перекази на:

LeoGaming – понад 110 тисяч гривень;

IBOX GAME, KYIV – 24 тисячі гривень;

"Лотереї P10" через термінали – понад 2 мільйони 100 тисяч гривень загалом.

За даними джерел, частина транзакцій також могла проходити через платіжну систему LeoGaming Pay. Ця компанія, разом із IBOX, фігурує в масштабних схемах відмивання коштів, пов’язаних із понад 20 фіктивними підприємствами. Ймовірною організаторкою таких схем є Альона Шевцова – особа, яку згадували у низці журналістських розслідувань щодо тіньового обслуговування онлайн-казино в Україні та за кордоном.

За словами джерел, типова структура фінансових потоків відповідає схемі "дроп – конвертація – гральна платформа – готівка або офшори". Формат переказів – однакові суми, регулярні платежі – вказує на спроби обходу систем фінансового моніторингу.

Паралельно зі зливом фінансових документів триває публічний скандал навколо самого Гусакова.

Що відомо про справу Назарія Гусакова

31-річний львів’янин Назарій Гусаков, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), опинився у центрі резонансного скандалу. Його підозрюють у можливому зловживанні зібраними на лікування благодійними коштами.

Для підтримки життя він щомісяця потребує щонайменше 5 тисяч євро на ліки. Частину препаратів надає міська влада Львова, однак чоловік неодноразово оголошував публічні збори в соцмережах, пояснюючи це нестачею доз і необхідністю проходити реабілітацію.

Але у червні 2025 року у соцмережах з'явились заклики перевірити прозорість зборів. Користувачі звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання фото, що мали ілюструвати купівлю ліків, а також на згадки про азартні ігри в старих публікаціях Гусакова. Водночас прямих доказів нецільового використання донатів наразі не оприлюднено.

Правоохоронні органи відкрили два кримінальні провадження – за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, справою зацікавився й президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що особисто заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо Гусакова.

Фокус з'ясував, як скандал із Гусаковим б'є по довірі до зборів.

Як нещодавно писав Фокус, у справі Назарія Гусакова затримали його друга: той намагався втекти та наїхав на поліцейського.