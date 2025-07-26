На Чернігівщині невідомий застрелив лоша: поліція шукає зловмисника

Півторамісячне лоша було знайдено мертвим на території Менської громади Чернігівської області

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Інформація про те, що на території Менської громади виявлено мертве лоша з вогнепальним пораненням, віком близько півтора місяця, до поліції надійшла у п'ятницю, 25 липня.

Правоохоронці, як повідомляється, проводять низку слідчих дій, щоб встановити осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрите провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), що карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Місцевий телеграм-канал "Твій Чернігів" повідомляє, що лоша разом з матір’ю було прив’язане біля водойми.

Очевидці також повідомляють, що бачили автомобіль, з якого пролунали постріли.

Вбите невідомими лоша Фото: соцмережi

Поліція звертається до громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією про обставини події, повідомити про це за номером 102.

Нагадаємо, у Карпатах невідомий чоловік бив коня, примушуючи його тягнути важкий стовбур дерева. Подія відбувалася під час будівництва котеджів для відпочинку у Буковелі.

Також ми писали, як працівник підприємства з видобутку бурштину знущався з собаки, бо вона з'їла його обід.

Зазначимо, в грудні 2024 року Фокус писав знущання з тварини, яке сталось в одному з Київських мікрорайонів. Місцеві жителі записали відео, як невідомий чоловік бив та штовхав власного пса, і навіть сідав на нього верхи. Згодом зоозахисники повідомили, що киянина затримали. Пса показали ветеринарам, які виявили забої та підозрювали перелами ребер і травму голови. Тварину відібрали у власника та почали шукати нового хазяїна, який впорається з собакою, який, виявляється, оглух.